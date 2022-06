Il comune brianzolo che elegge la sua Miss

A Giussano torna l’appuntamento con il concorso di bellezza cittadino. Nuova location ma format consolidato per l’11^ edizione di “Miss Giussano Sotto le stelle”: protagonisti della serata il divertimento e la bellezza. L’appuntamento è organizzato da Giussano Incentro in collaborazione con la Pro Loco e col supporto dell’amministrazione comunale.

Miss Giussano si terrà sabato 25 giugno, a partire dalle ore 21, nella cornice del Parco di Villa Sartirana, con la storica dimora – oggi sede della Biblioteca Civica – che farà da cornice naturale per il concorso che premierà bellezza, bravura e simpatia. Sul palco saliranno protagoniste desiderose di mettersi in gioco con il loro carisma e con la loro empatia, oltre che con il loro fascino. A condurre l’evento sarà Davide Colavini, autore e attore di teatro, docente di recitazione, già protagonista in tv in Zelig Off, Mai dire Grande Fratello, Sabato italiano, Love bugs, Don Luca c’è e Gomorra. La Giuria, dopo le consuete uscite con abiti differenti e con prove di abilità legate alle caratteristiche di ogni singola partecipante, decreterà poi chi succederà a Camilla Caltagirone, vincitrice nel 2019 di Miss Giussano.

Per iscrizioni: 348 3208596, 351 6976774 oppure via email all’indirizzo proloco.giussano@gmail.com In caso di maltempo, l’evento è posticipato a domenica 26 giugno sempre nel Parco di Villa Sartirana.

“Dopo due anni di pausa forzata per via della pandemia, la nostra città ritrova uno degli eventi che caratterizzano l’estate giussanese – afferma Marco Citterio, sindaco di Giussano - Il primo ringraziamento va agli organizzatori che con passione hanno lavorato duramente per costruire una straordinaria serata di divertimento, offrendo così un momento di ritrovo per la popolazione nel cuore del periodo estivo. Miss Giussano ha avuto il merito, negli anni, di proporsi non solo come un concorso di bellezza, ma come un’occasione a disposizione delle partecipanti per mettersi in gioco e sfidare così la propria timidezza. Oltre ai canoni estetici, il pubblico ha l’occasione per scoprire storie che si celano dietro le partecipanti e per vivere una serata di spensieratezza, necessaria dopo questo lungo periodo di sacrifici”.