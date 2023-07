E' brianzola miss mamma 2023

Le mamme in gara sono scese in passerella. Prima in abiti eleganti e poi cimentandosi in prove di abilità che rappresentassero al meglio la loro personalità.

A Gabicce Mare, nel corso delle selezioni per il concorso 2023 "Miss mamma italiana", la giuria ha proclamato vincitrice Claudia Maria Delnegro, 37 anni, impiegata bancaria di Brugherio e mamma di Giulia e Tommaso, di 4 ed 1 anno. La brianzola, che si è distinta in bellezza e portamento, si è guadagnata la fascia di "Miss mamma italiana dolcezza". Il concorso, riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, e allargato anche alle mamme con più di 56 anni, è stato pensato anche per fare del bene. Sostiene infatti “Arianne”, una onlus per la lotta all’endometriosi. Una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che per questo motivo deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Una doppio motivo per festeggiare la vittoria della mamma brianzola.