Francesca, la mamma brianzola diventata miss

È stata premiata a Crema nel corso delle selezioni per "Miss Mamma Italiana 2024", il concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 31esima edizione, la brianzola Francesca Di Mariano, 44enne impiegata di Ornago e mamma di due figli.

Curata dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del concorso), la kermesse è riservata a tutte le mamme a partire dai 25 anni. Nel fine settimana a Crema le partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici e in prove creative ed artistiche) che rappresentasse la loro personalità.

L'ornaghese si è distinta per bellezza, talento e simpatia, guadagnandosi la fascia di "Miss Mamma Italiana Sprint". Una vittoria che ha dedicato ai figli Sara e Francesco, di 27 e 15 anni, e che ora le permetterà l'accesso alle fasi finali del concorso per guadagnarsi la fascia nazionale.

"Miss Mamma Italiana" è anche solidarietà. Il concorso sostiene infatti "Arianne", onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Le mamme interessate a partecipare (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it.