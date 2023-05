Valeria, la guida che mostra i fantasmi di Monza e svela i misteri noir della città

Misteri e fantasmi anche a Monza non mancano. Così che Valeria Celsi, mente e cuore di Percorsi d’arte funeraria, ha organizzato un tour ad hoc per scoprire il noir della città di Teodolinda.

“Sinistre presenze regali si aggirano nei pressi di Piazza Trento e Trieste, antiche tombe templari e mummie nel Duomo cittadino, palazzi di antichi imperatori e camere mortuarie all’interno della stazione - spiega nella presentazione del suo tour -. Ma anche storie di una strega alchimista, capace di trasformare i segreti delle piante e dei fiori in potenti medicine guaritrici o quella di un amore impossibile tra due monzesi che si incontrarono nel Parco e lì, decisero di sposarsi. I due amanti vissero però quell’amore soltanto all’ombra delle sue piante, perché fuori le loro famiglie lo rifiutarono e lo impedirono fino al giorno in cui i due giovani decisero di uccidersi nel bosco. Una leggenda dal sapore shakespeariano, insieme a quelle di giganti, fate, gnomi e folletti che popolano il Parco di Monza, luogo incantato e dal fascino indiscusso”. Naturalmente non poteva mancare la Monaca di Monza e altri aneddoti che, magari, anche i monzesi doc non conoscono.

Le visite nel mistero della città si terranno il 28 maggio alle 10.30, il 17 giugno alle 15.30 e il 16 luglio alle 10.30 con ritrovo davanti alla Rinascente di largo Mazzini. Il tour durerà circa 2 ore e si concluderà davanti alla cappella espiatoria. Tutte le informazioni a questo link