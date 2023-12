Il mistero di quei biglietti d'auguri scritti a mano e recapitati a centinaia di monzesi

Vuoi mettere l’eleganza di un biglietto di Natale scritto a mano, imbucato nella cassetta della posta e poi recapitato (si spera nei tempi utili) al destinatario che in quel bigletto cartaceo rivivrà una emozione ormai sopita da tempo? Un’emozione che in questi giorni centinaia di monzesi stanno vivendo. Quando, controllando nella cassetta della posta, oltre alle tradizionali comunicazioni, troveranno anche una inaspettata sorpresa di Natale.

Una sorpresa che sta lasciando a bocca aperta tanti monzesi che proprio in questi primi giorni di dicembre si sono visti recapitare questa bella sorpresa. Addio, per alcuni, agli auguri digitali: i monzesi ormai vanno pazzi per le cartoline postali. Cartoline ispirate alla festa e al tempo stesso cartoline artistiche. "L'idea è semplice ma rivoluzionaria - spiega Matteo Perego, anima del negozio Amerigo Concept Store di via Carlo Alberto, a Monza -. Scrivere gli auguri di Natale a mano, con una penna, e inviarli via posta utilizzando le vecchie e affascinanti cartoline”. Un viaggio nel tempo, in un passato per alcuni anche abbastanza recente, quando i 40enni di oggi ancora hanno visto quando erano bambini riempirsi la cassetta della posta di biglietti con gli auguri di Natale.

Tutte le persone che entreranno nel negozio riceveranno una cartolina postale. “Ogni cliente avrà così l'opportunità di scrivere il proprio messaggio di auguri di Natale e inviarlo tramite il servizio postale - aggiunge Matteo Perego -. Vogliamo far rivivere il romanticismo e la magia dello spedire una cartolina con tanto di francobollo offrendo loro l'opportunità di riaccendere questa bella tradizione. Abbiamo voluto sfidare la convenzione moderna, offrendo un'occasione unica di connessione attraverso la scrittura e l'invio di auguri. Sarà interessante vedere come i nostri clienti risponderanno a questa provocazione, immergendosi nell'atmosfera tradizionale del Natale”. L'iniziativa non solo promette di riportare alla luce la bellezza delle cartoline postali, ma anche di creare una nuova tradizione che unisce il fascino del passato con la praticità del presente.