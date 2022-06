Il mistero dell'arrivo di Elton John a Monza

"Si prevede il tutto esaurito per l’arrivo di Elton John a Monza. La sua presenza è fissata per domenica 5 giugno. A pochi giorni dall’annuncio del concerto di Bruce Springsteen al Parco di Monza, un'altra star sarà presente a Monza il 5 giugno in occasione dell’apertura del Fuori Salone. L'attesa è stata lunghissima, ma finalmente la notizia che gli amanti di Sir Elton aspettavano da tempo è arrivata".

Questo la prima parte dell'annuncio apparso oggi, venerdì 3 giugno, su diversi gruppi social di Monza. E subito si è scatenato il delirio per quello che, a una lettura veloce, poteva sembrare davvero l'arrivo del cantante inglese in città. Vuoi che dopo Bruce Springsteen non sia anche il arrivato il momento di Elton John visto che il 4 giugno l'artista si esibirà a Milano?

Elton John versione kokeshi

Così che il telefono del negozio Amerigo Milano che aveva postato l'evento ha iniziato a squillare senza sosta. "Gente che ci chiamava per sapere dove e a che ora sarebbe arrivato l'artista - spiega Matteo Perego a MonzaToday -. Persino alcuni personaggi noti di Monza hanno telefonato. Non sono mancate richieste di chiarimenti persino da alcuni uffici comunali".

Eppure sarebbe bastato leggere il post fino alla fine per scoprire che Elton John sarebbe sì arrivato a Monza, ma in versione kokeshi, una piccola bambola di legno che riproduce il volto e l'abbigliamento dell'artista. Nel negozio monzese sono esposte infatti diverse kokeshi alte 70 centimetri che arrivano direttamente dalla collezione di sir Elton John.

"La Star, in versione kokeshi, sarà accompagnata da Lucie Kaas che lancia una collaborazione ufficiale con Elton John per celebrare il suo tour finale Farewell Yellow Brick Road e il film biografico Rocketman - spiega Matteo Perego -. Sir Elton John, versione kokeshi, ha scelto Monza per il Fuorisalone e per l'occasione indosserà due abiti che hanno segnato la storia della pop star: un abito bianco ricoperto di piume indossato durante un servizio fotografico a casa sua nel 1974, e un vestito rosa indossato durante "The Muppet Show" nel 1977”.