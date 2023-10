Il mistero della serata con il generale Vannacci a Monza: incontro annunciato ma non si sa dove

Il caso della presentazione del libro del generale Roberto Vannacci a Monza finisce anche sui banchi del consiglio comunale. E scoppia il mistero. Sui social nei giorni scorsi erano comparsi annunci dell'incontro con il generale a Monza, il prossimo 16 ottobre alle 20.30 al centro civico di San Rocco in via D'Annunzio. Scatenando, naturalmente, la polemica. Anche perché l'evento - per la presentazione del libro del militare intitolata "Il mondo al contrario" - prevedeva un ingressp ad offerta libera. L'evento risulta essere organizzato da Fahreinheit 2022.

Nella serata di lunedì 9 ottobre il consigliere Lorenzo Spedo (LabMonza) ha presentato un'interrogazione per chiedere che il comune non conceda la sala civica. "Non solo in merito alla figura del generale e posizioni opinabili, al limite della anticostituzionalità - ha spiegato -. Ma anche perché viene richiesto un pagamento per l'ingresso, che non può essere prevista quando vengono richiesti spazi pubblici". L'assessore alla Partecipazione Andreina Fumagalli ha però replicato che "ad oggi, 9 ottobre, non sono giunte ai nostri uffici richieste per la prenotazione il 16 ottobre della sala del centro civico di San Rocco per la presentazione del libro del generale Roberto Vannacci".

I consiglieri di LabMonza (Francesco Racioppi e Lorenzo Spedo) annunciano l'intenzione di monitorare comunque l'eventuale richiesta da parte di Fahreinheit 2002 di chiedere spazi comunali per la presentazione del libro del generale Roberto Vannacci, ricordando la mozione antifascista che nei mesi scorsi hanno presentato in consiglio comunale (e che verrà discussa prossimamente) nella quale viene richiesta la sottoscrizione di una sorta di dichiarazione di adesione ai valori antifascisti per chiedere spazi pubblici dove organizzare eventi.