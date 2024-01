Il mistero del trenino elettrico che durante le feste di Natale non ha fatto sosta a Monza

La sua assenza non è passata inosservata. Quel trenino elettrico che – come pubblicizzato nella programmazione delle iniziative di Natale 2023 – avrebbe dovuto portare in giro per il centro grandi e piccini non è mai partito. Un’assenza che si è fatta notare, come segnalato sul gruppo Facebook “Sei di Monza se…” dove diverse persone hanno chiesto delucidazioni in merito a quel trenino che non si è fermato a Monza.

Un’attrazione molto amata dai più piccoli; ma anche dai nonni che si potevano concedere così un po’ di riposo ammirando comunque le luminarie e gli addobbi della città. C’è chi ha aspettato inutilmente al capolinea di piazza Trento e Trieste per poi scoprire (grazie al passaparola) che il trenino a Monza non è mai arrivato. C’è chi ci è rimasto molto male, visto che era venuto a Monza non solo per ammirare le attrazioni e per comprare i regali, ma anche per regalarsi un giretto sul trenino elettrico per le vie del cuore della città.

Ecco perché il trenino elettrico non ha fatto fermata a Monza. A spiegarlo sono gli uffici comunali interpellati da MonzaToday: “Il trenino elettrico al momento dell’attivazione non è risultato disponibile da parte del fornitore per motivi tecnici - spiegano da Palazzo -. Per mantenere fede agli impegni, l’operatore aveva proposto al Comune un trenino sostitutivo alimentato a motore termico (diesel), ma tale soluzione è stata diniegata. Per questi motivi il trenino elettrico non è stato attivato, mentre risulta regolarmente in funzione quello su binari installato in largo Mazzini”.