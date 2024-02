A Monza e in Brianza l'aria è irrespirabile: da domani (ancora) misure antismog

A Monza aria ancora irrespirabile; da domani martedì 20 febbraio scattano le misure antismog. Come si legge sul sito del comune di Monza “per il superamento dei limiti dei valori di PM 10 per 4 giorni consecutivi registrati da Arpa, a Monza e provincia entrano in vigore le misure temporanee di primo livello per il contrasto all'inquinamento”.

I provvedimenti entreranno in vigore dal 20 febbraio. Le limitazioni riguardano: il traffico veicolare (autovetture diesel fino alla classe euro 4 anche con FAP, dalle 7.30 alle 19.30); il riscaldamento domestico e degli esercizi commerciali e nell'agricoltura; il divieto assoluto di combustioni all’aperto. Un nuovo provvedimento, a neanche 3 settimane da quello dello scorso 30 gennaio.