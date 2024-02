"Dovete avere fiducia nelle forze dell'ordine e denunciare (non solo sui social)"

Non è la prima volta che l’assessore Ambrogio Moccia invita i monzesi a denunciare. Truffe, furti, episodi di maltrattamenti o di bullismo: qualsiasi reato o problema. Li invita a farlo rivolgendosi direttamente alle forze dell’ordine, e non affidandosi ai social o con segnalazioni attraverso i consiglieri comunali.

Un invito ad affidarsi – e ad avere fiducia – nelle forze dell'ordine che l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia ha ribadito in occasione della conferenza stampa di presentazione di Giovanni Dongiovanni, il nuovo comandante della polizia locale di Monza. “Il nuovo comandate non sarà l’uomo della provvidenza, ma dell’efficientamento della struttura. Una struttura che ha sofferto per la mancanza di un comandante, ma che nel frattempo non ha bivaccato e che ha lavorato portando a casa importanti risultati”.

Un lavoro, spesso in collaborazione con le forze dell’ordine, che in questo anno e mezzo ha visto interventi di ripristino della sicurezza in via Campini, in zona Artigianelli, in piazza Garibaldi dove il problema della mala movida sembra essere stato risolto. Ma per l’assessore c’è ancora molto da fare ed è fondamentale la collaborazione dei cittadini soprattutto per affrontare situazioni molto delicate come quella delle baby gang, della delinquenza in corso Milano e in zona stazione dove Ambrogio Moccia annuncia una maggiore presenza di uomini e mezzi.

“A Monza serpeggia una certa diffidenza nei confronti della forze dell’ordine - prosegue – I cittadini devono capire che bisogna denunciare: ma non sui social o rivolgendosi ai consiglieri che poi riportano il problema in consiglio comunale”. Con l’arrivo del nuovo comandante l’assessore alla Sicurezza conferma il proseguimento di alcuni progetti avviati come, per esempio, la presenza dei vigili di quartiere, la presenza degli agenti nelle scuole non solo per parlare di sicurezza stradale ma anche di legalità, la collaborazione ben avviata con il controllo di vicinato e con le consulte.