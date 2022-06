Lavori tra Sesto e Monza: ecco le novità per chi viaggia in treno

Novità per i pendolari monzesi e brianzoli. Dal 3 luglio al 28 agosto, su disposizione di Rfi, per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Sesto San Giovanni e Monza, la circolazione dei treni tra Monza e Milano subirà variazioni.

Dal sito di Trenord si apprende che:

i treni della linea S7 Milano - Monza - Molteno - Lecco viaggeranno tra Lecco e Monza; non si effettuano tra Monza e Milano dove sarà possibile utilizzare l’interscambio con le linee S8 e regionali da e per Bergamo/Milano Porta Garibaldi/Centrale.

i treni della linea S9 Albairate - Seregno -Saronno viaggeranno tra Milano Lambrate e Albairate. Fino e da Seregno sarà possibile utilizzare i treni delle linee S11 e Regionali da e per Chiasso. Nella tratta Seregno-Saronno sarà impostato un servizio cadenzato posticipato di 15 minuti rispetto all’orario attuale.

Dal 29 agosto, sempre sulla linea S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate:

il treno S9 24935 (Saronno 09:35 – Milano Greco Pirelli 10:27) sarà prolungato fino ad Albairate;

il treno S9 24958, (Milano Greco Pirelli 16:33 – Saronno 17:25), partirà da Albairate.

Inoltre, saranno attivati nuovi treni:

S9 24942/31441 da Albairate (partenza 11.38) a Saronno (arrivo 13:24) dal lunedì al sabato (eccetto festivi);

S9 31446/24951 da Saronno (partenza 13.35) ad Albairate (arrivo 15:22) dal lunedì al sabato (eccetto festivi).

Alcuni treni della linea S11 Chiasso-Como-Seregno-Milano da e per Como S.G.-Chiasso, circolano con una nuova numerazione e subiscono modifiche d’orario in partenza/arrivo da 2 a 4 minuti. Inoltre, si segnala che il treno S11 25201 (Como S.G. 7.03 - Milano C. 7.50) non sarà effettuato.

Dal 4 settembre sarà ripristinato il cadenzamento semi orario anche nelle giornate festive per i treni della linea Milano Porta Garibaldi – Como S. G. Ulteriori variazioni e lavori infrastrutturali saranno previsti da fine agosto, principalmente sulla linea Domodossola-Arona-Milano per le quali si farà seguito con opportune comunicazioni.