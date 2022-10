Per le strade spuntano mollette, ma non servono per attaccare i panni

Se in questi giorni passeggiando per Villasanta e notate una 'invasione' di mollette stupitevi.Non si tratta della perdita di un carico di merce da un furgone. Le mollette, quelle che abitualmente vengono utilizzate per stendere i panni, a Villasanta vengono utilizzate per raccogliere i rifiuti.

A partire dall'8 ottobre, in concomitamza con la festa patronale, in giro per le strade di Villasanta verranno appese mollette rosse. Sono state ribattezzate "Mollette no problem" e sono nate dall'idea della villasantese (d'adozione) Laura Martini. La designer, in collaborazione con due associazioni di genitori, ha dato il via a un originale progetto per sensibilizzare - anche i più piccoli - a raccogliere i piccoli rifiuti gettati per strada come, per esempio, i mozziconi delle sigarette.

"Utilizzate le mollette per raccogliere i piccoli rifiuti, ma non portatele a casa - si legge nella comunicazione del comune -. Lasciatele pure in giro per il paese, attaccate ai cancelli, così che poi possano essere utilizzate da altri cittadini". Il principio alla base è molto semplice: trasformare la classica molletta in una sorta di pinzetta perr agevolare la raccolta di mozziconi e piccoli rifiuti senza toccarli. Un modo divertente per tenere pulita la città, nella speranza che l'educazione e il rispetto dell'ambiente contagino sempre più persone.