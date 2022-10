Le stelle brianzole sui pattini in partenza per i mondiali in Argentina

Grande gioia e grande emozione. Sorrisi e foto di rito, tutte indossando la divisa della società, in partenza per l'Argentina dove le ragazze della Monza Precision Team (con le sue due divisioni Junior e Senior) daranno il meglio cercando di inanellare ancora successi. Questa mattina, lunedì 31 ottobre, partenza dall'Italia con destinazione Buenos Aires per le giovani pattinatrici monzesi.

Destinazione Argentina dove le atlete dell'Astro Skating Monza - dopo aver conquistato i vertici nazionali ed europei - tenteranno l'impresa dei mondiali. Le atlete - accompagnate dagli allenatori Paola, Roberto, Laura e Giulia, da 3 dirigenti e da 4 genitori - parteciperanno ai campionati mondiali della disciplina. Due le squadre, per un totale di 46 atlete: 19 la squadra junior e 18 la squadra senior.

Nei giorni scorsi una grande festa per salutare le squadre in partenza. Una serata indimenticabile durante la quale le giovani campionesse hanno pattinato insieme alle altre atlete della storica società di pattinaggio di Monza. "Una meravigliosa festa organizzata dalla grande famiglia dell'Astro Skating - ha raccontato il papà di una delle campionesse in partenza per l'Argentina -. Una famiglia meravigliosa grazie allo straordinario team composto, non solo dalle atlete, ma da tutti: dirigenti, allenatori, genitori e ragazze. Una grande famiglia dove si respirano sano sport e sani valori".