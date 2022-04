Volo in mongolfiera sopra la Villa Reale

Le mongolfiere tornano in Villa Reale. Un'occasione da non perdere per coloro che, non soffrendo di vertigini, vogliono vivere l'esperienza unica di ammirare la Villa Reale e il suo Parco dall'alto, con voli vincolati a bordo delle mongolfiere ad aria calda.

L'appuntamento è per l'ultimo fine settimana di aprile in occasione di "Ville Aperte in Brianza: edizione primavera". Il 29 e 30 aprile e il 1 maggio nei Giardini Reali si potrà rivivere l’esperienza aerostatica, capace di meravigliare, sorprendere e stimolare l’immaginario e la fantasia. Associando la visita guidata alla scoperta delle 28 stanze della Reggia sarà poi possibile vivere anche l'esperienza del volo in mongolfiera al calar del sole (dalle 18 alle 20.30). L'iniziativa - realizzata in collaborazione con Aeronord Aerostati e con Maart - verrà ripetuta anche il 3, 4 e 5 giugno.

Anche la Villa Reale di Monza è stata inserita nella rassegna Ville Aperte: in programma visite guidate alla scoperta delle bellezze storiche, architettoniche e naturalistiche del patrimonio brianzolo. L'iniziativa comprende visite guidate ai Giardini Reali (il 30 aprile e l'1 maggio). Un itinerario per conoscere gli alberi monumentali e la collezione botanica, passando poi per i sentieri che conducono al laghetto, con il tempietto sullo sfondo, la grotta di Nettuno attraversando il giardino roccioso verso il grande prato centrale ed ammirare la cascata d’acqua con il piccolo ruscello. E ancora, l’Antro di Polifemo, le mura neogotiche e la Torretta. Le visite si terranno dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.30 (durata 60 minuti).

Il 30 aprile e l'1 maggio sono previste anche visite guidate al Teatrino di Corte e alla Cappella Reale. Il Teatrino è stato progettato nel 1806 da Luigi Canonica, ricavato in spazi un tempo utilizzati per le cucine, con un palcoscenico in legno e un magnifico fondale di scena con l’allegoria di del dio Bacco fanciullo; armonico spazio in cui poter ammirare la bellezza dell’architettura con l’eleganza delle decorazioni parietali realizzate da Giovanni Perego e Alessandro Sanquirico, scenografo della Scala. La visita proseguirà alla Cappella Reale anch’essa progettata dall’architetto folignate Giuseppe Piermarini, a croce greca, dedicata all’Immacolata e finemente decorata ed abbellita con fregi, rosoni e stucchi di Giacondo Albertolli. Le visite si svolgeranno dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.30 (durata 60 minuti).

I costi e le modalità di prenotazione saranno disponibili sul sito della Villa Reale di Monza a partire da martedì 19 aprile.