Dalla Brianza alla Mongolia su una 127: il viaggio di Carlo, Andrea e Fabio

Lei si chiama Vincenzina, ha 45 anni splendidamente portati, ed è una Fiat 127 rosso fiammante del 1979. Ad acquistarla per 3mila euro sono stati tre trentenni, nello specifico un brianzolo e due milanesi, per dare corpo al loro sogno. Il 12 luglio si lanceranno infatti nel Mongol Rally, un singolarissimo rally internazionale non competitivo gestito dalla società The Adventurists di Bristol al quale si può partecipare solo con veicoli parecchio datati e con una cilindrata inferiore ai 1300 cavalli.

Un viaggio di circa 13mila chilometri macinati in 45 giorni, da Milano a Ulaanbaatar, capitale della Mongolia, attraverso 16 Paesi tra Europa e Asia, tanto folle quanto azzardato, ma che il 33enne di Muggiò Carlo Sucameli e i suoi amici Andrea Tarantino e Fabio Dell'Acqua, entrambi 34enni, sognano di percorrere da ben 7 anni. E per il quale, ora che la partenza è vicina, i tre amici si sono anche ribattezzati nel team "TiramiTu", gioco di parole che servirà a ricordare all'estero la loro italianità.

Un viaggio fino alla "Porta dell'Inferno"

È un sogno che finalmente prende forma - ha raccontato Carlo, ingegnere aeronautico con un dottorato di ricerca quasi concluso all’università di Monaco - E l'emozione parecchia. Con Andrea e Fabio abbiamo già girato l'Europa a bordo di vecchia Fiat Punto ma il Mongol Rally è tutta un'altra storia. Si tratta di una sfida certamente goliardica ma non per questo meno impegnativa. E il bello sta proprio lì. Percorrere tutti quei chilometri a bordo della 127 significa accettare ogni genere di imprevisto. Il percorso che dovremo affrontare è infatti in alcuni tratti piuttosto impervio e non ci è dato di sapere in anticipo se la nostra Vincenzina riuscirà a resistere".

Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Russia e appunto la Mongolia. Paesaggi totalmente differenti tra loro. Dove le temperature passano dai 50 gradi allo zero termico, dove per centinaia di chilometri non c'è che il nulla a parte isolate strade sterrate. Come quella che arriva alla cosiddetta "Porta dell’Inferno" in Turkmenistan, un cratere che brucia costantemente da secoli in un deserto, o quella che si inerpica fino a 4.600 metri d'altezza sul Pamir, l'imponente massiccio montuoso situato prevalentemente nella parte orientale del Tagikistan. E dove c'è pure la mitica e lontanissima città di Samarcanda.

Vincenzina, la rossa "rinforzata"

Un vero e proprio tour dell'inatteso che i tre amici percorreranno solo con uno spartano equipaggiamento da campeggio: "Non sarà certo un viaggio all'insegna della comodità - ha spiegato ancora Carlo - Ma siamo fiduciosi. In fondo gli italiani nel mondo piacciono a tutti. Così speriamo di guadagnare qualche pasto caldo e magari un letto sul quale dormire almeno per qualche notte". La rossa Vincenzina (unica in gara giacché gli altri italiani hanno optato quasi tutti per la Fiat Punto) è intanto stata preparata ad hoc per la sfida dal meccanico di fiducia dei tre amici. Con rinforzi di ogni tipo su scocca e telaio, e con l'aggiunta di un by pass per la ventola. Al momento la rossa è identificata dall'adesivo del tricolore italiano, ma l'idea dei tre è quella di colorarla con le bandiere di ciascuno dei paesi che attraverseranno.

"Il resto spetterà a noi e alla nostra capacità di saperla condurre. Potremmo definirci tre 'discretamente incompetenti'. Ma l'entusiasmo e il coraggio non ci mancano.E se riusciremo a non distruggerla, ovviamente la rispediremo in Italia".

A far compagnia a Carlo, Anfrea e Fabio ci sarà poi Milork, un simpatico cane gongolo in resina che da tempo li segue nei loro viaggi e che nei loro social è deputato a "raccontare" le loro avventure.

L'itinerario

Il Mongol Rally non prevede un itinerario fisso. "Quest’anno, a causa della guerra che coinvolge la Russia, la tappa finale è stata fissata in Kazakistan. Ma noi continueremo fino in Mongolia - ha precisato il muggiorese - Gli organizzatori suggeriscono di prendere un traghetto in Azerbaijan ma noi vorremmo passare per Iran e Russia. Preferiamo guidare dall’inizio alla fine. Con tutta probabilità partiremo da Milano, o forse da Muggiò, il 12 luglio. Perché il 14 ci sarà la partenza ufficiale dell’evento da Praga".

Ai nastri di partenza, nemmeno a dirlo, saranno in tantissimi. Amici, parenti e conoscenti. Gl stessi che, insieme ad alcuni sponsor, li hanno aiutati nelle spese per il viaggio. Al quale chiunque lo volesse può ugualmente contribuire cliccando qui. Anche perché l'avventura dei tre amici ha una precisa finalità benefica, ovvero raccogliere fondi a sostegno di due organizzazioni: l’inglese "Cool Earth", che si occupa di proteggere la Foresta Amazzonica, e poi l’italiana "Un mondo di amici" (scelta da loro), una onlus di Grosseto che supporta un ospedale pediatrico in Congo.

Tutto è dunque pronto. "La 127 non ha i poggiatesta e sarà un po' come stare tutti insieme in un piccolo salotto viaggiante - ha concluso Carlo - Ed è per questo che siamo certi che questo viaggio rinforzerà la nostra già forte amicizia. È la cosa più importante".

Il racconto della singolare avventura sarà infine raccontato chilometro dopo chilometro sulle pagine Instagram e Facebook dei tre. Non resta che partire. Velocità massima di crociera permessa da Vincenzina 90 chilometri orari. Con l'aggiunta di tanti sorrisi.