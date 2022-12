Monica e Stefania, le monzesi campionesse mondiali di pole dance

A Cinecittà al mondiale Pole and Aerial World Cup hanno sbaragliato atlete provenienti da tutto il mondo. Ma alla fine la medaglia d'oro l'hanno conquistata loro. Un risultato prestigioso, che si aggiunge alle numerose medaglie conquistate nel corso di questi anni, e che decreta la coppia monzese formata da Stefania Mauriello e Monica Mariani, come la coppia d'oro della pole dance nella categoria ?Mixed Aerial Art Double?.

Le Kessler Twins

Una storia fatta di sacrifici, ma anche di tanta passione, quella delle due monzesi che con le loro esibizioni hanno conquistato il mondo della pole dance. Stefania, 42 anni, durante l'emergenza sanitaria ha abbandonato un prestigioso lavoro in una multinazionale per realizzare il suo sogno di aprire a Monza (in via Ferrari) una scuola di pole dance che oggi conta circa 150 allieve. Un passato sportivo nella danza classica e poi il colpo di fulmine quando si è avvicinata alla pole dance, diventando non solo ballerina ma anche insegnante. Un percorso invece diverso quello della collega Monica Mariani, 45 anni, libera professionista, un passato nel mondo dello sci, e poi come Stefania il colpo di fulmine quando ha incontrato la pole dance, diventando insegnante nella scuola di Stefania che con lei fa coppia fissa durante le esibizioni e le gare. Basta osservarle all'opera per capire, non solo la grande preparazione fisica e mentale che c'è dietro ad ogni loro esibizione, ma anche la perfetta sintonia che si è creata tra le due tanto da essere state ribattezzate le 'sorelle Klesser' della pole dance, oggi in arte le Kessler Twins.

Stefania Mauriello e Monica Mariani

"Il palo non perdona"

"Abbiamo portato la pole dance anche al circo di Mosca e a quello di Paride Orfei dove ci alleniamo per le gare grazie alla disponibilità della moglie Snejia- racconta Stefania a MonzaToday -. Quello della pole dance è un mondo meraviglioso, dove oggi si avvicinano donne mature, ma anche bambine. Una disciplina che non perdona che impone dedizione e sacrificio se si decide di intraprenderla a livello agonistico. Servono preparazione, forza e flessibilità". Stefania è un vulcano: lei si esibisce anche sui tacchi, nella sua passione per questa disciplina c'è un preciso progetto femminile. Un progetto di aiuto e di sostegno alle donne, di percorso di consapevolezza e di accettazione verso se stesse e verso il proprio corpo nella certezza che "quel palo se correttamente utilizzato e se seguite da un gruppo di persone adeguatamente formate può davvero cambiare in meglio la propria vita".

La funzione terapeutica della pole

"Nella mia palestra si entra 'nude' e non ci sono pregiudizi o commenti negativi o offensivi verso le altre - prosegue Stefania -. 'Nude' perché la disciplina impone che non ci siano ostacoli alle gambe, alle braccia e alla pancia. Libere di poter indossare, in uno spazio protetto, quel body che anche se un po' sexy non ci fa vergognare. Se in quel momento, e così vestite, ci sentiamo libere e ci sentiamo belle". Stefania e Monica credono profondamente in questa dimensione 'terapeutica' della pole dance. "Ci sono ragazze e donne che grazie a questa disciplina sono cambiate, nel corpo e nello spirito", conclude soddisfatta Stefania. Che ci confida. "Sono felice, perché ogni mattina mi alzo e faccio un lavoro che amo e che sta portando gioia e soddisfazione a tante persone".