Al via il monitoraggio delle emissioni odorigene dall’impianto Brugola, in via Dante, a Lissone. Dopo le segnalazioni dei residenti, per i campionamenti relativi alle emissioni del sito produttivo nel cuore della città è stato avviato un tavolo tecnico, in conformità alla Dgr 3018/2012 "Linee Guida caratterizzazione emissioni gassose da attività a forte impatto odorigeno". All’incontro hanno partecipato i rappresentanti del comune, dell'ARPA, dell'ATS e della provincia di Monza e Brianza.

L’obiettivo? “Definire la prima fase di coinvolgimento della popolazione interessata per il monitoraggio delle emissioni odorigene” precisano dal municipio. “Dopo il tavolo tecnico precedentemente attivato per l'insediamento di via Pacinotti - spiega l’assessore all’Ambiente Massimo Rossati - abbiamo deciso di attivare un tavolo tecnico anche per la sede di via Dante, in seguito alle segnalazioni ricevute. Durante questo incontro sono state definite le procedure e le modalità per la fase 1 del monitoraggio. L'Amministrazione è fortemente impegnata, insieme a tutti gli enti coinvolti, per garantire la salubrità degli impianti industriali che si trovano in contesti residenziali, tenendo conto delle possibili problematiche che possono sorgere”.

“L'obiettivo principale è quello di tutelare la salute e il benessere della popolazione, assicurando l'adozione di misure adeguate per il controllo delle emissioni odorigene. Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con tutte le parti interessate per risolvere le problematiche legate alle emissioni odorigene - ha concluso Rossati - e per garantire un ambiente sano e sicuro per tutti i cittadini”.

"Come già dimostrato per il polo di Via Pacinotti, anche per la sede di Via Dante l'azienda si rende disponibile a collaborare con le autorità competenti con un approccio proattivo" fanno sapere da Brugola, nella giornata di avvio del tavolo tecnico.