Monitoraggio qualità dell'aria e inquinanti: la centralina mobile dell'Arpa a San Rocco

Un laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell'aria a Monza. Ha fatto capolino sabato mattina a San Rocco, in piazza D'Annunzio, il camper attrezzato di Arpa per i campionamenti e i rilevamenti dell'aria. L'iniziativa, condivisa con la cittadinanza tramite i social dall'assessore all Ambiente Giada Turato, è stata voluto dal comune di Monza e realizzata in collaborazione con ARPA.

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente ha infatti avviato una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria nel quartiere di San Rocco tramite "l'installazione di un laboratorio mobile in due periodi (freddo e caldo) per avere un quadro completo dell'andamento degli inquinanti monitorati al variare delle condizioni meteo e delle attività emissive" come precisato dall'assessore Turato.

"Al termine i dati raccolti saranno elaborati e commentati all'interno di una relazione tecnica. Il punto di misura in Piazza D'Annunzio, davanti al centro civico, è stato individuato grazie al supporto del Comitato Aria Pulita e dei cittadini del quartiere" ha specificato Turato.