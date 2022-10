Il comune dove ci si muove con le bici e i monopattini elettrici

Usmate Velate promuove la 'green mobility'. Ben 200 mila euro di finanziamenti quelli che il comune brianzolo ha ricevuto dalla regione Lombardia per la realizzazione di postazioni per la ricarica delle biciclette e dei monopattini elettrici.

Le colonnine verranno posizionate in piazza Pertini, al parco di Villa Borgia, al centro sportivo di via Luini e al parco di via Volta. La giunta ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo dopo essersi aggiudicata i 200 mila euro regionali. Il comune brianzolo era arrivato secondo nel bando “Contributi agli Enti Pubblici per la realizzazione di un’infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo”.

Nell’intervento a favore della mobilità elettrica è anche previsto l’adeguamento dell’impianto elettrico e delle allacciature all’infrastruttura di superficie, insieme alla messa in sicurezza delle aree in cui sarà possibile effettuare le operazioni di carica. Considerati i tempi previsti dal bando regionale, già nelle prossime settimane verrà avviato l’iter per la definizione del progetto esecutivo a cui faranno seguito le opere sul territorio.

“Un passo importante per dare il via ai lavori e vedere realizzato un intervento che va a favore della mobilità sostenibile e a zero emissioni - commenta il sindaco Lisa Mandelli e l'assessore all'Ambiente Valeriano Riva -. La realizzazione delle stazioni di ricarica per mezzi elettrici non è il solo aspetto a cui stiamo lavorando come amministrazione comunale. Nell’ottica di incentivare la mobilità elettrica, stiamo approfondendo l’interesse verso la collocazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Sarà questo il punto che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi così da generare un virtuoso circuito che vada a beneficio della vivibilità e della sostenibilità”.