A Monza una montagna di rifiuti non ritirati: la rabbia dei residenti

Una montagna di rifiuti, non rititrati, hanno fatto montare la rabbia dei residenti in via Baradello.

Sulla pagina Facebook "Sei di Monza se..." un utente ha infatti postato la foto di un voluminoso cumulo di rifiuti formatasi in prossimità delle case in via Baradello e in prossimità della ditta Cartastrong. Un enorme ammasso di sacchi della spazzatura che, secondo quanto riferito dall'utente, si troverebbe lì da diversi giorni. Almeno una settimana, stando a quanto riferito dall'utente. E che fino ad ora l'Impresa Sangalli non avrebbe ancora ritirato.

Tangibile la rabbia di chi abita nel quartiere: "Monza, via Baradello. La spazzatura è così da una settimana. Che cosa la paghiamo a fare paghiamo a fare la Tari?" il commento piccato del residente che ha postato le foto del cumulo di spazzatura.

Secondo quanto si legge nel post la segnalazione sarebbe già stata inoltrata alla Sangalli. E ora i cittadini attendono che gli operatori coi camion arrivino a sgomberare la strada. Un problema, quello di via Baradello, che più volte è già stato riscontrato in città ma che in questo caso potrebbe essere giustificabile: nei giorni precedenti il Natale il comune aveva infatti annunciato pubblicamente che nei giorni di festa i rifiuti non sarebbero stati ritirati.

Certo è che, per quel che concerne il problema rifiuti, la partita sembra essere ancora aperta. Italia Viva ad ottobre aveva chiesto le dimissioni dell'assessore all'Ambiente Giada Turato, con un out out al sindaco, annunciando (qualora la loro richiesta non venisse accolta) di lasciare la maggioranza. E così è stato fatto dopo che Paolo Pilotto e la sua giunta hanno fatto scudo intorno all'assessore. Fra i motivi della richiesta dei renziani proprio "la gestione della raccolta rifiuti che ancora non riesce a garantire un’esposizione corretta e limitata nel tempo dei sacchi" (così come si legge nel comunicato). Una richiesta che il sindaco Paolo Pilotto non ha accolto e che ha anzi fatto seguito a un impegno ancora più scrupoloso dell'assessore in merito alla definizione più puntuale della raccolta e contro le discariche abusive.