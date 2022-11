"Che fine ha fatto il progetto della recinzione al monumento ai caduti?"

Il problema resta. Ancora. La brutta abitudine di utilizzare il monumento ai caduti di piazza Trento e Trieste a Monza come parco giochi, bar, o panchina per le chiacchiere continua. Ma il progetto, presentato dalla giunta Allevi, di installare una recinzione per impedire la salita sul monumento dedicato a chi ha perso la vita per la nostra libertà, sembra essersi perso. Almeno così sarebbe emerso in occasione dell'ultimo consiglio comunale di lunedì 28 novembre. Durante la fase sistematica di risposta alle interrogazioni presentate nei mesi scorsi dai consiglieri comunali, quando il consigliere Stefano Galli (Fratelli d'Italia) ha chiesto interventi per risolvere il problema, l’assessore Giada Turato ha riferito che agli uffici comunali non risultava la programmazione di interventi in merito al progetto di installare una recinzione intorno al monumento ai caduti.

Continuano i bivacchi

"Piazza Trento e Trieste è il cuore pulsante della città - ha ricordato Galli in aula -. Il monumento è il simbolo e il ricordo dei caduti monzesi. Il decoro e il rispetto sono caratteristiche imprescindibili in ogni zona della città, ma qui su quel monumento è ancora più necessario. Perché quel monumento rappresenta e onora il massimo sacrificio dei nostri concittadini. Già in passato sono state segnalate diverse situazioni di bivacco sul monumento e utilizzo improprio degli spazi con un elevato tasso di degrado, tanto che il comune si era attivato per porre rimedio a questa situazione mediante un progetto che consentisse di chiudere parzialmente il monumento e impedire cosi questi comportamenti irrispettosi". La risposta dell’assessore Turato non ha soddisfatto il consigliere che ha quindi annunciato di voler presentare nel prossimo consiglio comunale una mozione su questo argomento. "Lo faccio, non per polemica anche perchè in passato ho più volte ricevuto risposte esaustive. Ma perché la risposta non mi soddisfa", ha precisato.

Il progetto della giunta Allevi

La giunta Allevi nel mese di marzo 2022 aveva annunciato un rifacimento della centralissima piazza con l'installazione anche di una recinzione intorno al monumento. La presenza degli agenti della polizia locale non aveva infatti disincentivato la cattiva abitudine di salire sul monumento. Anche di sera e di notte. Il progetto prevedeva la realizzazione di una recinzione intorno al monumento e di alberi in piazza. Due le ipotesi al vaglio: una recinzione bassa e continua che delimiti gli spazi senza impattarne la vista e che si inserisca armonicamente nello spazio oppure la realizzazione di una delimitazione con dei paletti artistici con materiali di pregio collegati tra loro da una catenella. E questa seconda opzione pare al momento la più realistica. "Nei prossimi giorni abbiamo calendarizzato l'ultimo sopralluogo tecnico con la Soprintendenza per i dettagli" aveva spiegato l'allora assessore Simone Villa lo scorso marzo. "L'intervento sarà finanziato con un investimento di 130mila euro circa messi a bilancio lo scorso anno per il restauro dei monumenti cittadini e lo stanziamento complessivamente servirà anche a restaurare la statua di Mosé Bianchi in piazza San Pietro Martire. Non appena arriverà il via libera da parte della Soprintendenza, si potrà procedere. E i lavori potrebbero iniziare anche a giugno. Insieme alla messa in sicurezza dell'area ci sarà anche l'occasione per la sistemazione di alcune zone del monumento con l'eliminazione della barriera in vetro trasparente che affaccia sul lato del liceo Zucchi che verrà sostituita e l'inserimento di pannelli per la porta di accesso del vano tecnico, sulla stessa ala, per occultarlo".