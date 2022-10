"Giù dal monumento: ci vuole rispetto per i morti e per la città"

Il monumento ai caduti di piazza Trento e Trieste in balia di chi, senza rispetto per i morti, lo utilizza come luogo di aggregazione, tavolino di un bar o come passeggiata per il cane. Un problema annoso quello dell'uso improprio del monumento. Datato 1932 e interamente realizzato in bronzo, la sua fabbricazione fu possibile solo grazie al contributo economico della cittadinanza. A vincere il concorso fu lo scultore Enrico Pancera, che portò a termine il monumento dopo nove anni di lavoro.

Eppure oggi su quel monumento si vedono spesso gruppi di ragazzi che giocano, chiacchierano, mangiano alcune volte lasciando anche le bottiglie e le lattine. Sui muri più volte sono state impresse scritte anche con le bombolette spray. Un problema ripetutamente denunciato dai cittadini e che lunedì 10 ottobre è finito anche in consiglio comunale. Il consigliere Stefano Galli (Fratelli d'Italia) ha presentato un'interrogazione in merito al futuro del progetto presentato dall'allora giunta di centrodestra guidata da Dario Allevi che prevedeva la realizzazione di una sorta di recinzione.

"Piazza Trento e Trieste è il cuore pulsante della città - ha ricordato Galli in aula -. Il monumento è il simbolo e il ricordo dei caduti monzesi. Il decoro e il rispetto sono caratteristiche imprescindibili in ogni zona della città, ma qui su quel monumento è ancora più necessario. Perché quel monumento rappresenta e onora il massimo sacrificio dei nostri concittadini. Già in passato sono state segnalate diverse situazioni di bivacco sul monumento e utilizzo improprio degli spazi con un elevato tasso di degrado, tanto che il comune si era attivato per porre rimedio a questa situazione mediante un progetto che consentisse di chiudere parzialmente il monumento e impedire cosi questi comportamenti irrispettosi". Il giovane esponente di Fratelli d’Italia ha chiesto alla giunta a che punto è il progetto, se e quando verrà realizzato.

Nel frattempo gli irrispettosi, soprattutto nel fine settimana e durante i grandi eventi in piazza, continuano a salire e a bivaccare su quello che è il simbolo del sacrificio dei monzesi per la libertà