Medici di famiglia: presto ne arriveranno 12 anche a Monza

Dodici nuovi medici di famiglia in arrivo in città. Ma entro la fine dell’anno altri 3 andranno in pensione. Ad annunciarlo l’assessore al Welfare Egidio Riva che durante il consiglio comunale di lunedì 11 settembre ha spiegato il problema della carenza dei medici di base in città. Con l’ultimo eclatante disagio dei residenti del quartiere di Sant’Albino. Dalla fine del mese l’unico medico di base del rione è andato via senza, ad oggi, essere stato sostituito.

“Nelle scorse settimane ho chiesto più volte ad Ats Brianza di intervenire per risolvere i disagi ai cittadini causati dalla carenza dei medici di medicina generale - ha spiegato Riva -. Un disagio che nei prossimi mesi aumenterà visto che altri 3 dottori di famiglia andranno in pensione”. Secondo i dati forniti da Riva a Monza sono 2.652 i pazienti senza medico di base che sono costretti per prescrizioni e appuntamenti a rivolgersi all'Ambulatorio medici temporanei (AMT) attivo nella Casa di Comunità all’ospedale di via Solferino.

Ma Riva ha annunciato anche che da Ats Brianza arrivano buone notizie: “Molti medici hanno risposto alla manifestazione di interesse di Ats per l'assegnazione di un ambito nella provincia di Monza e Brianza; di questi 12 hanno indicato Monza come prima scelta”, annuncia. Medici che giovedì 14 e venerdì 15 settembre verranno convocati direttamente in Ats e poi, una volta assegnato l’incarico, entro 3 mesi prenderanno servizio in città.

“La previsione è che a breve l'Ambulatorio medici temporanei di Monza potrà essere chiuso, e tutti gli assistiti torneranno ad avere un medico di base - aggiunge Riva -. In attesa che i nuovi medici entrino in servizio, abbiamo dato ad Ats la disponibilità a utilizzare spazi di proprietà comunale (per esempio le aule dei centri civici o altro) per consentire alle persone più fragili di potere essere visitate da un medico nel proprio quartiere”. Proprio come avevano richiesto nelle scorse settimane i residenti di Sant’Albino auspicando che ci fosse la possibilità, per i pazienti più fragili, di non dover raggiungere l’ospedale Vecchio ma di poter essere assistiti nel loro quartiere.