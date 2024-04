A Monza entro il 2030 circoleranno solo bus elettrici

A Monza al via la conversione alla mobilità green. Meno auto per le strade, più mezzi pubblici e soprattutto poco inquinanti, e una nuova cultura ai piccoli spostamenti in bicicletta e a piedi. Questa la Monza del futuro immaginata dalla giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto e che dovrebbe concretizzarsi entro i prossimi 10 anni.

Proprio come è stato progettato nel PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) che realizzato nella parte tecnica in collaborazione con Monza Mobilità (partecipata del Comune) e con la società di consulenza Sintagma Srl immagina così il capoluogo del domani. Un elemento fondamentale sarà proprio quello del trasporto pubblico locale. Fondamentale, non solo aumentare il numero delle corse soprattutto in determinati orari, ma anche incrementare il numero dei mezzi ecologici con l’annuncio dell’acquisto entro il 2026 di 25 bus elettrici, e con l’obiettivo, entro il 2030, di avere una flotta di trasporto pubblico locale completamente elettrica.

Se da un lato la volontà di molti è quella di muoversi in città coi mezzi pubblici, dall’altra c’è il problema – più volte sollevato anche da MonzaToday e sui social – della mancanza di pullman, di mezzi che nelle ore di punta sono talmente affollati da non poter rispettare le fermate, di mancanza di corse dopo le 20.30 (così che in molti anche la sera per raggiungere il centro per spettacoli e cene sono costretti a utilizzare l’auto), e l’assenza di pullman la domenica. Da qui l’intenzione della giunta di dare una sferzata alla mobilità mettendo a disposizione più mezzi, e al tempo stesso rispettando l’ambiente con veicoli green.

Perché ad oggi, secondo i dati forniti dal Comune, i monzesi si muovono prevalentemente con la propria auto: è questo il mezzo usato dal 67% delle persone; il 17% utilizza il trasporto pubblico locale e il 16% va a piedi o in bicicletta. L’obiettivo del PUMS firmato giunta Pilotto è ridurre al 50% gli spostamenti con la propria auto, e aumentare al 30% gli spostamenti con il trasporto pubblico locale e al 20% quelli a piedi o in bici, ottenendo dunque un +15-19% di spostamenti attraverso la mobilità sostenibile. “L’obiettivo è stato definito confrontando gli scenari di piano definiti dai PUMS di altre città italiane comparabili per dimensioni e caratteristiche del sistema di mobilità – fanno sapere dal Comune di Monza -. Il modello è stato utilizzato per stimare gli impatti in termini di riduzione delle emissioni inquinanti: pari a circa il 30% in meno per gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio e il particolato, oltre a una sensibile riduzione dell’inquinamento acustico”.

“Intendiamo mettere in campo azioni concrete per migliorare la qualità urbana: per questo l’approccio ai temi della mobilità pone al centro la salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini, pensando a modelli di mobilità sempre più attenti al dato sociale, ambientale ed economico”, ha dichiarato il sindaco commentando il documento.