Oggi a Monza sfila la fanfara dei bersaglieri

Monza celebra la festa delle forze armate con la fanfara dei bersaglieri. Tutto pronto per le iniziative organizzate dal comune in occasione del 4 Novembre.

Il programma della giornata inizierà alle 9 con la messa nella cappella del cimitero di via Foscolo. Seguiranno la deposizione delle corone al campo dei caduti di tutte le guerre; poi alle 10 al ponte dei leoni, partirà il corteo che sfilerà fino a piazza Trento e Trieste, dove alle 10.30 inizierà la cerimonia ufficiale con gli interventi delle autorità cittadine.

Alle celebrazioni parteciperà la fanfara dei bersaglieri Luciano Manara di Milano.In piazza Roma, durante la giornata, saranno esposte uniformi, materiali e veicoli storici a cura di Assoarma Monza e Brianza. “Già l’anno scorso - ricorda il sindaco Paolo Pilotto - la giornata dell’unità nazionale e delle forze armate era stata celebrata con un conflitto in corso alle porte dell’Europa. Quest’anno, purtroppo, la situazione internazionale si è ulteriormente aggravata e tutti stiamo vivendo con apprensione queste settimane: per questo la ricorrenza del 4 Novembre assume un significato più che mai profondo per la città e per l’intero Paese”.