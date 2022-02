A Monza per l'8 marzo visite senologiche gratuite

Per l'8 marzo appuntamento con la prevenzione. L'associazione Salute Donna onlus, con il patrocinio del Comune di Monza, torna in piazza con il camper della prevenzione.

L'8 marzo il camper sarà in piazza Roma dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18. Le donne potranno sottoporsi gratuitamente alla visita senologica con gli esperti che operano con l'associazione, da oltre 25 anni impegnata in prima linea nella campagna di prevenzione e di aiuto alle donne colpite dal tumore. Gli specialisti saranno a bordo dell'unità mobile attrezzata, insieme alle volontarie.

Per le prenotazioni inviare un'email all'indirizzo di posta elettronica sezionemonza@salutedonnaonlus.it. Per accedere al servizio è necessario essere in possesso del green pass rafforzato.