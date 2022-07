Ad agosto sparisce il disco orario

Per chi ad agosto rimarrà a Monza non ci saranno problemi con il parcheggio. Anche quest'anno dall'1 agosto al 31 agosto è sospeso il disco orario nel capoluogo monzese. Sono sospese, infatti, tutte le ordinanze emesse per regolamentare la sosta a disco orario su tutto il territorio comunale. Mentre i parcheggi blu a pagamento rimangono in vigore.

Tra i 'privilegi' dei monzesi che ad agosto rimarranno in città anche quello dei tuffi gratis per gli over 65. Dall'1 al 28 agosto gli over 65 che risiedono a Monza potranno entrare gratis nella piscina di Triante (sarà necessario esibire all'ingresso un documento di identità). Ecco gli orari di ingresso nella struttura di via Pitagora: la vasca coperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14.30 e dalle 18 alle 20, sabato e domenica dalle 9 alle 19. La vasca estiva invece è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20, sabato e domenica dalle 9 alle 20.