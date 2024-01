A Monza arrivano i migranti e saranno accolti nel centro di via Monte Oliveto

Nel centro di via Monte Oliveto arriveranno i migranti. Così è scritto nella comunicazione ufficiale che nella mattinata di lunedì 29 gennaio è stata inviata dal sindaco Paolo Pilotto ai consiglieri comunali. Un documento nel quale si avvisano i componenti della maggioranza e della minoranza dell’arrivo in città dei migranti. Verranno accolti nello stabile di via Monte Oliveto che da mesi era al centro dell' ipotesi di essere trasformato in un centro di accoglienza.

Al momento non sono state fornite indicazioni in merito alla data di arrivo e al numero di migranti che verranno accolti. Da quanto appreso dalla redazione di MonzaToday il centro di accoglienza “verrà attivato in modo graduale attraverso un trasferimento progressivo dei richiedenti asilo già inseriti nel sistema di accoglienza provinciale, con l’obiettivo primario di assicurare una più equa distribuzione tra i centri presenti sul territorio”. Ad oggi nella struttura di via Monte Oliveto non si prevedono quei numeri di circa un centinaio di persone dei quali inizialmente era stato ipotizzato, ribadendo l’impegno dell’amministrazione a quell’accoglienza diffusa richiesta anche da una mozione firmata alla fine dell’anno da maggioranza e opposizione. Un documento con il quale il consiglio comunale di Monza ribadiva la disponibilità ad accogliere, ma non in un centro unico dove a rischio sarebbe stata sia la dignità degli ospiti che la sicurezza dei residenti del quartiere.

Nel nuovo centro di accoglienza si prediligerà l'arrivo di migranti coinvolti in progetti di avviamento al lavoro promossi con specifici accordi con le associazioni di categoria. Intorno alle 14 di oggi in merito alla vicenda dei migranti è arrivata anche la nota ufficiale del Comune di Monza che conferma quanto preannunciato ai consiglieri comunali. “La prefettura ha confermato di tenere in considerazione le osservazioni e le preoccupazioni espresse dalla città nell’ultimo periodo, manifestate sia attraverso le numerose interlocuzioni che ho avuto con il Prefetto stesso negli ultimi mesi, sia attraverso il diretto coinvolgimento del consiglio comunale - aggiunge il sindaco Paolo Pilotto -. Durante tutti i colloqui intercorsi ho sempre espresso la necessità di presidiare con grande attenzione i luoghi più esposti, per garantire le massime condizioni di sicurezza ai cittadini ed agli ospiti”.

Nei prossimi la prefettura convocherà sul tema anche il COSP - Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, riservato all’approfondimento del tema. “Confermo l’impegno del Comune, più volte ribadito, per assicurare una più equa distribuzione dei richiedenti asilo non solo tra i vari centri attualmente presenti sul territorio di Monza e Brianza, ma anche in ogni Comune della Provincia e confermo la volontà di collaborare a tal fine con tutti i soggetti istituzionali preposti”, conclude Pilotto.