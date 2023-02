A Monza c'è un asilo particolare che apre le porte ai gattini appena nati

"La primavera è alle porte e come ogni anno ci stiamo preparando ad accogliere tutti i gattini che avranno bisogno del nostro aiuto, sostegno e cure per la fase iniziale del loro percorso di vita". Così inizia l'appello lanciato dall'Ente nazionale protezione animali (Enpa) di Monza.

Questo l'invito rivolto a chi vuole entrare a far parte della grande rete dell'Asilo dei cucciolo, un team di volontari che mettono a disposizone spazio e tempo per accudire le cucciolate di gattini abbonandonati. Gattini che, vista la loro tenera e tà e quindi fragilità, è meglio che vivano i primi mesi della loro vita in un ambiente protetto. Almeno fino a quando potranno essere sottoposti alle vaccinazioni.

L'Asilo dei cuccioli è un progetto nato nel 2005 nell’intento di garantire maggiori possibilità di sopravvivenza a molte delle cucciolate che bussano alle porte del gattile monzese nel periodo che va dalla primavera all’autunno. "Far parte dell’Asilo dei Cuccioli significa aiutare questi piccoletti, ancora molto fragili, offrendo loro una possibilità in più di vivere, e una sana ospitalità, in una famiglia in cui giocare e crescere serenamente, in attesa dell’adozione definitiva - spiegano i volontari dell'Enpa -. Per partecipare al progetto è necessario avere uno spazio in casa, anche piccolo, dove i gattini non verranno in contatto con eventuali gatti o altri animali di casa. Ma bisogna disporre anche del tempo necessario per accudire, socializzare e portare i micini alle periodiche visite veterinarie al Gattile di Monza e agli appuntamenti fissati per la loro possibile adozione".

Il volontario dovrà: monitorare la salute fisica del gattino nelle prime settimane o mesi di vita: alimentarlo, controllare che metta su peso nella misura corretta, portarlo alle visite veterinarie nel rifugio di Monza e agli appuntamenti con potenziali adottanti; promuovere la sua crescita psichica ed emotiva: farlo crescere in modo sereno, occupandosi di socializzarlo e abituarlo correttamente, in modo che possa essere adottato in un contesto idoneo, diventare un gatto adulto equilibrato, felice, sicuro di sé e senza paure o comportamenti inadatti o problematici, formando una relazione appagante e gratificante sia per lui che per la sua famiglia adottiva

Tutte le visite veterinarie verranno eseguite a carico dell’Enpa, così come verranno forniti i trattamenti antiparassitari, eventuali farmaci, i vaccini, gli alimenti e la sabbietta.

Per saperne di più e diventare una mamma o papà in prestito, aiutando questi piccoli indifesi, scrivici a asilo.cuccioli@enpamonza.it