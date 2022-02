Monza (di nuovo) protagonista in tv: ecco perché sono arrivate le telecamere

La città di Teodolinda di nuovo protagonista in tv. E ancora una volta in prima serata. L'appuntamento è per il 6 marzo su Canale 5. Questa volta al centro delle riprese ci sarà l'Autodromo. Sul circuito del Tempio della Velocità le riprese in esterna della trasmissione "Lo show dei record" condotto da Gerry Scotti.

Le riprese in esterna della trasmissione sono state registrate proprio in queste settimane: i paddock e la pista sono stati teatro di gesti atletici spettacolari e di imprese mozzafiato a cui gli spettatori potranno assistere seguendo le puntate del programma su Canale 5.

L’Autodromo, luogo già di per sé suggestivo, grazie a gran parte del girato realizzato in notturna, si trasformerà sugli schermi televisivi in uno scenario ancor più affascinante tra contrasti di luce, ombre ed effetti speciali. Inoltre Gerry Scotti ha deciso di festeggiare i suoi 30 anni di carriera televisiva facendosi immortalare dal noto fotografo Massimo Sestini a bordo di una Jaguar E 4.2 Coupé storica sulle principali curve del circuito e sul rettilineo, poi pubblicate sul settimanale "Chi".

Il simpatico presentatote ha inoltre lasciato la sua firma e una dedica sul "liber hospitum" dell’Autodromo, dove vengono raccolti gli autografi dei piloti vincitori delle gare. Il direttore generale Alessandra Zinno ha omaggiato lo showman con un trofeo personalizzato in onore dei suoi numerosi anni di professione.

“L’Autodromo nazionale Monza si conferma uno spazio ideale anche per riprese e shooting fotografici - commenta il direttore Zinno -. Le richieste per queste attività sono in continua crescita grazie ai grandi spazi, al contesto del Parco e alla storia che il Circuito racconta in ogni sua parte. Anche noi abbiamo raggiunto un vero e proprio record: festeggiamo infatti cento anni dalla fondazione dell’Autodromo e questa ricorrenza dà una sfumatura speciale a tutti gli eventi e le attività del 2022. Sono felice che Gerry Scotti abbia scelto noi per onorare la sua lunga e prestigiosa carriera. Grazie alle riprese dello Show dei Record e alla copertina di "Chi", il Tempio della Velocità si offre alla vista di milioni di italiani che poi potranno raggiungerci di persona per seguire le gare e fare una visita delle strutture e della pista con i nostri tour guidati”.