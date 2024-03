In Brianza il centro commerciale è diventato una sala da ballo dove si danza gratis

Al centro commerciale si va, non solo per lo shopping e la spesa, ma anche per ballare. Succede a Monza, al Centro commerciale Rondò dei Pini dove dal 6 marzo tutti i mercoledì di marzo e aprile l’area della ristorazione al primo piano si trasformerà in una grande pista da ballo con musica dal vivo.

Un’iniziativa (gratuita) già promossa in passato e che aveva riscosso un grandissimo successo tra chi, amante del ballo, voleva regalarsi un pomeriggio di danze e di nuove amicizie richiamando ogni volta oltre un centinaio di ballerini provenienti anche da fuori provincia. L’iniziativa adesso si ripete tutte le settimane e per un'ora in più: dalle 15.30 alle 18.30 torna l’appuntamento coi balli da sala. Non è necessario prenotare. L’iniziativa è a ingresso libero. Un’occasione per trascorrere un pomeriggio diverso e lontano dalla tv, senza l’assillo di cercare un parcheggio. E per chi non balla c’è però la musica dal vivo e la possibilità di incontrare nuove persone e stringere nuove amicizie.

Il progetto era nato, ancora prima del covid, dall’idea del monzese Andrea Magro. “I centri commerciali oggi sono le nuove agorà - spiega a MonzaToday -. Molto frequentati dagli anziani d’inverno per il caldo e d’estate per l’aria condizionata”. A quel punto è nata l’idea: perché non portare nel centro commerciale una delle attività più amate dagli over 60 (cioè il ballo) che si solito si organizza il pomeriggio nei tradizionali centri di aggregazione? “Il direttore del centro commerciale ha accolto la sfida, anche se all’inizio era un po’ dubbioso - prosegue Magro -. Ma ha dovuto ricredersi. Ogni volta era un grande successo e in molti coglievano l’occasione del pomeriggio al centro commerciale anche per fare la spesa o gli acquisti nei negozi”. Ogni volta che si aprono le danze Andrea Magro si emoziona. "È bellissimo vedere queste persone - conclude -. Le donne che vengono abbigliate come per i grandi eventi, con le scarpette da ballo in borsa. Nascono amicizie, qualche volta qualcosa di più. Ma soprattutto diventa un appuntamento fisso. Un passaparola che, con gli over 60, non viaggia sui social ma con le telefonate e per gli amanti della tecnologia con whatsapp".