Libri e vip, torna a Monza il Book fest

In primis ci sono i libri, a perpetuare la magia della parola scritta. E poi i dibattiti sui temi d'attualità, come il bullismo e i diritti civili. E ancora i colloqui "improbabili" fra i grandi dell'arte e della musica.

Questo e altro è il "Monza book fest", l'ormai noto festival dei libri e della letteratura che domenica 10 settembre si aprirà nella centralissima piazza dell'Arengario a partire dalle 10,30. Organizzato dall’associazione Hemingway & Co, con il patrocinio con del comune di Monza e della provincia, il festival anche in questa edizione mira a diffondere il piacere della lettura, il gusto delle parole e a celebrare le forme di contaminazione tra i differenti generi artistici. Grazie anche alla presenza di nomi di spicco che si succederanno sul palco. Palco sul quale saliranno gli autori per essere intervistati dai giornalisti e per discutere su diversi temi.

Tanti gli ospiti, e pure le tematiche che caratterizzeranno i diversi dibattiti, dalla narrativa al cinema, dagli animali ai social, fino appunto ai temi d'attualità come il bullismo, l'emancipazione e i diritti civili. Una vera e propria maratona culturale e d’intrattenimento non stop che vanterà ospiti quali Saverio Tommasi, il seguitissimo giornalista di Fanpage celebre per le sue battaglie sui diritti umani, la mamma di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, e ancora Fabio Canino, lo storico volto tv Silvana Giacobini, e poi Marco Balzano, Francesco Muzzopappa, Aldo Dalla Vecchia (che con Marta Blumi Tripodi darà vita a un curioso confronto Mina vs Battisti), Stefania Crepaldi, Laura Marinaro, Carmela Scotti, Lucia Tilde Ingrosso e tantissimi altri.

L'evento sarà caratterizzato dalla presenza degli stand di case editrici, di banchetti di scrittori, laboratori, librerie e associazioni culturali, che in piazza Roma presenteranno al pubblico tutte le ultime novità letterarie e contribuiranno a rendere ancora più coinvolgente la giornata all'insegna della letteratura e dell'arte. La libreria monzese Libri e Libri, nello specifico, si occuperà in loco della vendita di tutte le opere presentate con relativo firmacopie degli autori.

Un appuntamento certamente da non perdere.