Oggi è il giorno dell'esercito a Monza e in Brianza: ecco perché arrivano i militari

Nuove divise a Monza e in Brianza. Da oggi, venerdì 1 settembre, al via il progetto “Strade Sicure”: in città sono arrivati 15 militari dell’esercito che verranno impiegati, oltre che nel capoluogo, anche a Lissone e a Seregno.

Inviati dal ministero opereranno nelle stazioni di Monza, Seregno e Lissone, soprattutto soprattutto negli orari di maggiore affluenza dei viaggiatori. A Monza, inoltre, i militari saranno impiegati in attività di vigilanza anche nelle principali piazze del centro cittadino, in particolare nelle ore serali. “Il nuovo inserimento della provincia di Monza e della Brianza nell’operazione ‘Strade Sicure’ è certamente indicativo dell’attenzione delle istituzioni centrali a questo territorio - aveva commentato il prefetto Patrizia Palmisani -. Con l’arrivo dei militari si amplierà la platea degli attori del sistema provinciale della sicurezza”. Il prefetto ha inoltre ricordato e ribadito la prosecuzione del lavoro di sinergia e di collaborazione di tutte le forze dell’ordine “per migliorare ulteriormente l’efficienza dell’azione di presidio e vigilanza del territorio, nell’interesse dell’intera comunità”.

La richiesta dei militari a Monza e in Brianza era stata sollecitata dalla Lega. “La Lega di Monza, capitanata dal senatore Massimiliano Romeo e dal consigliere comunale Simone Villa, ex-vicesindaco della precedente giunta, ha sensibilizzato il sottosegretario all’ Interno Nicola Molteni e con lui il ministro Piantedosi sul tema della sicurezza dei cittadini monzesi, ottenendo che a breve 15 militari potranno affiancare le forze dell’ ordine locali nella tutela della legalità nei punti critici della città” aveva spiegato il Carroccio monzese con una nota a metà agosto.

Un arrivo accolto con plauso anche dall’assessore alla Sicurezza di Monza Ambrogio Moccia, ma che invece non era stato accolto con altrettanto entusiasmo da Pasquale Griesi, poliziotto brianzolo e segretario regionale della Fsp (Federazione sindacale di polizia). ““L’Operazione Strade Sicure avrà davvero un significato quando i militari dell’esercito diventeranno agenti di polizia giudiziaria - aveva spiegato Griesi a MonzaToday -. Ad oggi, altrimenti, la loro presenza sarà solo un deterrente per i malintenzionati. L’operazione Strade Sicure avrebbe davvero un senso se venissero impiegati più agenti della polizia di Stato oppure carabinieri, invece di semplici agenti di pubblica sicurezza”.