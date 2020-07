Il Monza sogna la Serie A: la presentazione in Autodromo, tra nuove maglie e nuovi acquisti

Esattamente come 15 mesi fa, l'A.C. Monza e Lotto Sport Italia hanno scelto l'Autodromo Nazionale per presentare le maglie della nuova stagione.

La squadra monzese, per il ritorno in Serie B, ha deciso di puntare sulla tradizione: la prima maglia presenta una banda verticale bianca su sfondo rosso “flame red”, la divisa da trasferta sarà bianca con banda rossa e la terza blu navy con banda biancorossa. Tutte avranno una speciale texture creata da Lotto Sport. Per il secondo anno consecutivo, a campeggiare sul colletto sarà il logo dell’autodromo cittadino. Le nuove maglie segnano l’ingresso dell’Official Sponsor Withu, brand commerciale di Europe Energy (azienda Italiana operante nel mercato dell’Energia Elettrica e del Gas), e ufficializzano due ritorni: quello di Pontenossa in veste di Back Sponsor e quello di Dell’Orto che, per il terzo anno consecutivo, con il proprio marchio sul pantaloncino accompagna la squadra biancorossa (ora nella nuova veste di Short Sponsor).

Nuove divise A.C. Monza, le parole degli sponsor

“Il primo anno al fianco di due brand prestigiosi come Lotto e Autodromo non ha tradito le attese. Affronteremo il ritorno in Serie B con una divisa bellissima che speriamo possa essere entrare nella storia come la divisa della promozione in Serie A. Ci tengo a dare il benvenuto a Withu, un brand con il quale condividiamo l’italianità, l’ambizione e la passione per lo sport” ha commentato l'ad Adriano Galliani.

“Nel Monza Calcio ritroviamo la stessa passione, l’energia e la mentalità vincente che ci contraddistingue. Siamo entusiasti dunque di entrare a far parte di questa famiglia, e condividiamo con la società, il presidente Berlusconi e l’ad Galliani l’obiettivo: arrivare in Serie A e competere con i migliori, come facciamo noi ogni giorno da piccola realtà contro i giganti del nostro settore” ha dichiarato Matteo Ballarin, presidente di Withu. Mentre Andrea Tomat, presidente di Lotto Sport Italia, gli ha fatto eco: "Lotto ha creduto da subito nell'ambizioso progetto del Monza, che già nel primo anno di collaborazione ha regalato grandi emozioni. Emozioni legate alle straordinarie prestazioni della squadra e al traguardo della promozione in Serie B, conquistata di fatto ben prima della conclusione del campionato. Un risultato costruito con determinazione e competenza, con professionalità e lungimiranza, ma soprattutto con passione. Ed è la passione per il calcio e per lo sport a rappresentare uno dei valori più importanti che condividiamo con questa straordinaria Società. Siamo certi che proprio grazie a questo spirito la squadra potrà raggiungere risultati ancora più ambiziosi. Per la nuova divisa abbiamo voluto coniugare originalità e tradizione, combinando materiali innovativi e performanti a un design elegante e ricercato, dall’inconfondibile stile italiano. Il mio augurio è che con questa maglia possiamo scrivere un nuovo entusiasmante capitolo della storia del Monza e contribuire a raccontare una stagione ricca di successi e soddisfazioni per tutti".

L'arrivo di Christian Gyrtkjaer

Ma non sono, le divise e gli sponsor, l'unica novità in casa A.C. Monza. Il nuovo acquisto, Christian Gyrtkjaer, è arrivato a sorpresa in conferenza stampa accanto ad Adriano Galliani.

Calciatore danese, militante in Nazionale, Christian Gyrtkjaer ha esordito nel Lyngby nel 2005. Nel 2010 si è legato con un contratto triennale con il Nordsjælland, con cui ha debuttato nella Superligaen. Successivamente, ha giocato in Norvegia, nel Monaco 1860 e nel Lech Poznan. Il suo acquisto, il Monza l'ha ufficializzato lo scorso 22 luglio.