Il futuro del Monza e quella bandiera della Grecia che diventa "rossa": cosa c'è dietro quella foto?

La bandiera della Grecia che diventa biancorossa.Nemmeno il tempo di essere postata e l'ultima stories apparsa nella pagina Instagram del Monza, nella mattinata del 28 luglio, ha subito acceso lo smarrimento generale nei tifosi (e non solo). Il motivo? La vista di quella foto è riuscita a instillare nella mente degli appassionati (e non solo) che la tanto discussa trattativa emersa mesi fa riguardo la cessione del club biancorosso al magnate greco Evangelos Marinakis (ovvero quello che sarebbe voluto essere l'ultimo assist firmato Silvio Berlusconi per assicurare un futuro radioso alla squadra monzese) fosse realmente giunta a compimento.

Sulla parabola del greco Marinakis, i tifosi del Monza sono edotti già da tempo. Intenti a controllare ogni sua mossa. Ricchissimo, grande appassionato di calcio e politico di successo, l’armatore (possiede una delle flotte mercantili più grandi del mondo) ed editore greco, nonché proprietario dell’Olympiacos in Grecia e del Nottingham Forest in Inghilterra, è uomo ambiziosissimo e sempre alla ricerca di nuovi affari e mercati dove investire. Compreso quello del calcio. Di più, ha lavorato a stretto contatto con François Modesto che l’anno scorso è diventato il nuovo direttore dell’area tecnica del Monza. Indizi dunque più che sufficienti, insieme alla foto incriminata, che alla fine fosse riuscita a spuntarla accaparrandosi anche il club biancorosso.

E invece no. La verità che sta dietro alla stories Instagram è un'altra. E a rivelarla è stato lo stesso Enrico Cerruti, portavoce del club monzese: "Non c'è nessun cambio della guardia in vista - ha detto alla redazione di MonzaToday - Molto più semplicemente a entrare nella squadra sarà il giocatore greco Georgios Kyriakopoulos. È stata siglata la trattativa per il suo acquisto e nei prossimi giorni ufficializzeremo la novità". Originario di Patras, 27 anni, con un valore di mercato attestato attualmente sui 3, 80 milioni di euro, il calciatore greco scenderà dunque in campo a breve con i compagni biancorossi. Con l'auspicio di implementarne le vittorie. Che almeno per il momento, rimangono patrimonio nostrano.