Allo stadio a vedere Monza-Brescia anche 60 bambini ucraini

Sono 60 i bambini ucraini che questa sera 22 maggio, grazie a Monza Calcio in collaborazione con Croce Rossa stanno assistendo alla partita che vede la squadra della nostra città fronteggiare nel secondo incontro dei play-off il Brescia. Si gioca in casa, al U-Power Stadium, quale migliore occasione per regalare un pò di serenità a questi bambini? Insieme a loro ci sono anche i bambini delle famiglie che li stanno ospitando a Monza e in Brianza.

(I bambini accolti fuori dallo stadio)

I piccoli tifosi sono stati accolti e accompagnati nello stadio e sono pronti a tifare per i biancorossi. Una partita decisiva, il cui esito deciderà l'avversario del Pisa (ieri vincitore sul Benevento per 1 a 0) nella doppia finale per la promozione in Serie A che si disputerà giovedì 26 e domenica 29 maggio alle ore 20.30. La partita, iniziata da una decina di minuti, vede già un gol del Brescia.