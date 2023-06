È Monza la capitale italiana delle cheerleader

Monza sul tetto (italiano) delle cheerleader. Anche quest’anno le atlete di Monza Cheer hanno fatto incetta di medaglie alla Csen Competition che si è svolta nel fine settimana a Bellaria, in provincia di Rimini. Le atlete di Monza hanno sbaragliato le avversarie salendo per 11 volte sul podio (su 11 esercizi portati in pedana conquistando 10 primi posti, e un secondo. Nella manifestazione – che ha visto la partecipazione di circa 900 atlete provenienti da tutta Italia – le cheerleader guidate da Pamela Casiraghi, fondatrice della scuola Monza Cheer, hanno conquistato coppe e podi. Sul campo sono scese atlete di età compresa tra gli 8 e i 22 anni.

“Sono felicissima - ha commentato Pamela Casiraghi -. È stato un anno costellato da alti e bassi e, nonostante fossimo coscienti del nostro potenziale, non ci aspettavamo certo di fare un en plein di podi. È stata un’esperienza pazzesca. Nella nostra scuola ci sono atlete entrate quest’anno, ma anche atlete che sono cresciute nella nostra palestra, entrate in Monza Cheer diversi anni fa. Alcune di loro hanno di fronte un importante futuro agonistico. Non siamo solo un’associazione sportiva, ma una grande famiglia dove chi ha terminato l’avventura agonistica ha deciso di rimanere lo stesso diventando allenatrice. Si è creato un bellissimo gruppo dove ci si sostiene a vicenda. Gli allenatori (Giulia, Alice, Lorenzo e Martina) hanno lavorato benissimo, si è creata un’alchimia particolare tra staff tecnico ed atlete permettendo a quest’ultime di esprimere il massimo potenziale”.

Adesso, terminate le gare gli atleti e gli allenatori si godono un meritato riposo. A settembre ricominciano gli allenamenti nella palestra della scuola delle Preziosine in via Pesa del Lino con corsi anche per adulti. Monza Cheer raddoppia: verrà aperta anche una nuova palestra a Pessano con Bornago. “Tra poche settimane partiremo per il nostro secondo campus estivo a Cesenatico - conclude Casiraghi -. Come l’anno scorso, replichiamo la bellissima esperienza con una ventina di atlete che si alleneranno all’Accademia Acrobatica, ma naturalmente non mancheranno momenti di relax e di socializzazione tra spiaggia e pineta”.