Ritorna il Monza Comics e la città verrà invasa dai cosplayer (ma non solo)

Tutto pronto per Monza Comics 2024. Per un fine settimana – dal 24 al 26 maggio – la città di Teodolinda diventerà la capitale dei fumetti, dei videogiochi, dei manga, dei cosplay. Ma non solo. Il tutto nel cuore del capoluogo, nella centralissima piazza Trento e Trieste. In questa edizione straordinaria, gli appassionati di fumetti e cultura pop avranno l’opportunità di immergersi in un mondo di avventure straordinarie e divertimento senza fine. Dai supereroi ai personaggi dei videogiochi più amati.

Ci sarà anche l’angolo dedicato anche ai buongustai, con i food truck con le specialità italiane e internazionali. Inoltre, per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, Monza Comics accoglierà numerosi cosplayer, pronti a portare in vita i loro personaggi preferiti. Dai costumi più elaborati e dettagliati alle interpretazioni più creative, i cosplayer trasformeranno le strade di Monza in un vero e proprio spettacolo visivo. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento, visitate i nostri canali social @cosplayerparty.