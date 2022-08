A Monza si impara a diventare funamboli

A Monza un corso per imparare a diventare funamboli. Un'originale iniziativa quella promossa dal Big Top Monza di via Baioni. Il 25 settembre (ma le iscrizioni sono già aperte) Andrea Loreni terrà un laboratorio per imparare i rudimenti di questa antica arte circense.

"Una giornata di pratica intensiva - si legge sulla presentazione del corso - per imparare a gestire l’equilibrio, il disequilibrio, per prendere confidenza con l’altezza e il cavo teso, con numerosi esercizi per sviluppare consapevolezza nel corpo e gentilezza nel gesto. Una giornata di assaggio del cavo, rivolta a chi si vuole avvicinare, con o senza bilanciere, alle camminate su cavo o slackline. Può essere una prova per chi non ha mai camminato su cavo o un allenamento per chi ha già esperienze precedenti. Un’occasione per imparare la postura del funambolo sul cavo e i suoi significati oltre il cavo, riflettendo su come la pratica funambolica possa essere uno strumento di crescita personale".

Il corso inizierà alle 9.30 e terminerà alle 16.30 (è prevista la pausa pranzo). I partecipanti dovranno dotarsi di mascherina, gel igienizzante, abiti comodi e caldi (la maggior parte del lavoro sarà fatto all’aperto), k-way o giacca impermeabile, due paia di calzettoni oppure le scarpette da filo, cappello, occhiali da sole, una tazza per il te, materassino yoga o telo, bilanciere ( se lo hai e hai voglia di portarlo). Per informazioni inviare un'email a corsi.circo.monza@gmail.com.