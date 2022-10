Svelato il mistero: ecco che cosa aprirà alla ex Feltrinelli

Otto mesi fa la chiusura di uno dei negozi che hanno fatto la storia di Monza. Adesso al suo posto aprirà un grande store di apparecchi elettronici. La ex Feltrinelli di Monza cambia pelle: nei locali nel cuore della città di Teodolinda dai libri si passa alla tecnologia.

L'insegna è già stata posizionata, sulle vetrine sono comparsi i loghi e la scritta del nuovo brand. Adesso si aspetta solo la data di apertura del grande store. Sul sito del brand non ci sono notizie circa l'apertura del nuovo negozio nel capoluogo brianzolo: solo la scritta "Stiamo arrivando". Intanto sale la curiosità tra i monzesi che erano rimasti senza parole dopo la chiusura a febbraio della storica libreria che aveva accompagnato la gioventù di tante generazioni, e aveva fatto da palcoscenico alla presentazione di libri e di eventi culturali.

Il nuovo negozio (Foto Giorgio Castoldi)

Tantissime le presentazioni che si sono tenute nel corso di questi 14 anni. Soprattutto nei weekend quando scrittori, giornalisti, musicisti, artisti avevano organizzato presentazioni ed eventi. "Il 20 febbraio sarà infatti l’ultimo giorno di attività per la libreria di via Italia - aveva spiegato la Feltrinelli -. Grazie all’impegno dei suoi librai, è diventata un punto di riferimento per la diffusione e la promozione di idee, cultura, pensiero e confronto - si legge nella nota stampa -. Palcoscenico di eventi e incontri, tra i suoi scaffali ha accolto negli anni musicisti e artisti come Morgan, Sfera Ebbasta, Elodie, Luca Carboni, Gué Pequeno, oltre a numerosi scrittori locali, innescando un rapporto virtuoso con la città e il suo pubblico". I monzesi erano preoccupati anche per il futuro dei librai. Ma dalla Feltrinelli era arrivata la rassicurazione che l'assetto occupazionale veniva garantito e che nel frattempo i clienti potevano rivolgersi agli altri store di Sesto San Giovanni e dell'hinterland di Milano.