"Ci hanno tolto il gas senza alcun preavviso": la denuncia del Cral del Comune

“Abbiamo chiamato il tecnico perché pensavamo ci fossero problemi. Appena uscito, però, abbiamo scoperto che ci avevano tolto il gas”. A parlare è Giovanni Romano, presidente del Cral del Comune di Monza.

Nei giorni scorsi Romano si era recato in sede (all’interno dell’ex Macello) e lì aveva trovato la sorpresa. “Qualche giorno prima avevamo organizzato la festa con la comunità bengalese – racconta a MonzaToday -. Una grande festa con le torte e altre prelibatezze preparate dalle donne della comunità direttamente nelle loro abitazioni. Poi, dopo alcuni giorni, siamo ritornati in sede e abbiamo scoperto che ci avevano tolto il gas”.

Romano spiega che il Cral aveva sottoscritto un contratto di affitto con il Comune di Monza. “Non abbiamo mai ricevuto bollette - riferisce -. Abbiamo sempre pagato puntualmente il nostro canone di affitto ordinarie e straordinarie. Poi oltre un anno fa, prima ancora che scadesse il contratto abbiamo più volte sollecitato un incontro con gli uffici comunali per poter sottoscrivere un rinnovo, ma senza ricevere risposte. Siamo un’associazione che svolge comunque attività sociale, coinvolgendo non solo i dipendenti del Comune, ma anche i cittadini”.

Romano ribadisce la richiesta di avere un incontro con gli uffici comunali e un confronto anche sulla nuova stipula del contratto. “Noi siamo in attesa da mesi di sapere quale sarà il nostro futuro. Nel frattempo abbiamo continuato a svolgere attività e a tenere pulita e in ordine quell’area dell’ex Macello evitando anche la presenza di situazioni di pericolo o di delinquenza. Ma nessuno ci ha risposto. Ed oggi ci ritroviamo anche con il gas staccato”. La redazione di MonzaToday ha già contattato il comune di Monza. Siamo in attesa di avere chiarimenti in merito a questa vicenda.