Monza e Brianza è la provincia più "ricca" d'Italia e dove si spende di più

Monza e Brianza è la prima provincia in Italia per Ricchezza e Consumi.

871.546 abitanti e 32mila euro di valore aggiunto per abitante, secondo i dati Prometeia con una stima sul 2023. Ammontano a 23mila euro invece i depositi bancari delle famiglie consumatrici pro capite secondo dati della Banca d'italia al 31 luglio 2023 contro una media nazionale di 18.500 euro. E' di 3.300 euro la spesa media in euro all'anno delle famiglie per il consumo di beni durevoli (Osservatorio Findomestic - Prometeia, 2022). E il 57% dei residenti maggiorenni, secondo i dati forniti dal Crift, ha crediti attivi. Vale a dire mutui accesi con istituti bancari o finenziamenti. A Monza e in Brianza il prezzo medio di vendita delle case è di 3.500 euro al mq con un tempo medio di vendita di tre mesi e mezzo.

La provincia di Monza e Brianza è la nona in Italia dove si vive meglio, inserita nella nella top ten della classifica Qualità della Vita 2023, l'indagine del Sole 24 Ore giunta ormai alla sua 34esima edizione. Ma è anche la prima in Italia per Ricchezza e Consumi. Tra le prime dieci province con un giudizio migliore sulla qualità della vità e sulla vivibilità del territorio, Monza e Brianza conquista 14 posizioni rispetto allo scorso anno e il primato nella categoria Ricchezza e Consumi grazie a buoni risultati nella spesa media delle famiglie per l’acquisto di beni durevoli e ai dati immobiliari.

L'analisi prende in considerazione 90 indicatori da cui emergono sei classifiche tematiche, ciascuna con i suoi primati e le sue peculiarità: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia, società e salute; giustizia e sicurezza e infine cultura e tempo libero.

Monza e Brianza è la provincia più "ricca" d'Italia

Monza e Brianza è la prima provincia su 107 in Italia se si considera l'indicatore relativo alla Ricchezza e i Consumi, in salita di 13 posizioni rispetto alla precedente edizione con una tanti risultati oltre la media per singoli indicatori e alcuni piazzamenti in top ten: è terza per spesa delle famiglie in beni di consumo durevoli, sesta e settima per il valore degli immobili e i tempi brevi di vendita con una media di tre mesi e mezzo e ottava per bassa inflazione riguardo ai prodotti alimentari. E 11esima per depositi bancari delle famiglie in migliaia di euro pro capite (23mila). Le famiglie con un Isee basso - inferiore a 7mila euro - rappresentano il 25% del totale dei nuclei con Isee (elab su dati Inps, 2022) mentre i beneficieri di reddito di cittadinanza risultano 22,32 ogni mille abitanti.