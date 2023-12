Monza - Fiorentina, strade chiuse e divieti: ecco come muoversi

Nella giornata di venerdì 22 novembre, alle 20.45, l'AC Monza incontrerà la Fiorentina allo stadio U - Power Stadium di via Stucchi.

Per garantire le esigenze di viabilità, ordine e sicurezza pubblica in occasione dell’incontro calcistico è stato dunque disposto un piano per la viabilità durante la giornata. Con divieto di circolazione e sosta in diverse strade della città, dalle 16.30 fino al termine della competizione sportiva.

I divieti

Secondo quanto disposto nell'ordinanza firmata dal comune, dalle 16.30 fino al termine della partita,

È vietata la circolazione, a eccezione dei veicoli autorizzati:

nell’area prospiciente l'U-Power Stadium, posta lungo viale Sicilia e viale Stucchi

nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley

nelle aree di sosta con accesso da via Tognini e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley

È inoltre vietata la circolazione lungo via Tognini, e quella di veicoli e pedoni nel sovrappasso (passerella ciclopedonale) su viale Stucchi collegante via della Guerrina con il parcheggio della media struttura di vendita ivi sita

È vietata la sosta con rimozione forzata lungo ambo i lati, a eccezione dei veicoli autorizzati e identificati da apposito contrassegno:

in via Tognini

in via Pompei

in via Ercolano

in via Velleia

in via Fontana

in via Bertani

in viale Sicilia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modigliani e viale Stucchi

in viale Sicilia, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Stucchi e via Pompei, incluso spazio destinato a banchina nell’area prospiciente lo stadio U-Power Stadium posta lungo viale Sicilia e viale Stucchi

nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena - Vero Volley

nelle aree di sosta con accesso da via Tognini e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley

Nell'ordinanza comunale si specifica inoltre che:

è vietata la circolazione lungo viale Stucchi, semicarreggiata direzione sud, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Sicilia e l’intersezione con viale Libertà: la viabilità in direzione sud sarà garantita lungo la semicarreggiata est (normalmente utilizzata per il transito direzione nord) nella quale viene istituito, in deroga alla disciplina vigente, il doppio senso di circolazione

è vietata la circolazione lungo v.le Sicilia, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Stucchi e via Modigliani

Di conseguenza tutti i veicoli:

in via Modigliani, giunti all’intersezione con v.le Sicilia, hanno l’obbligo di svolta a destra

in via Zuccoli, giunti all’intersezione con v.le Sicilia, hanno l’obbligo di svolta a sinistra e/o proseguire diritto

in viale Sicilia, giunti all’intersezione con via Modigliani, hanno l’obbligo di svolta a sinistra

nella rotatoria disciplinante l’intersezione Sicilia / Stucchi, giunti in prossimità dell’intersezione con viale Sicilia, hanno l’obbligo di proseguire la circolazione in rotatoria

Nell'ordinanza viene poi sottolineato il divieto di circolazione lungo via della Guerrina, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modigliani e viale Stucchi, fatta eccezione per i lavoratori di turno nella fascia oraria della manifestazione delle aziende Roche Diagnostics, Thermo Fisher Scientific, Iper Montebello, Unieuro. Pertanto tutti i veicoli avranno l'obbligo di:

in via Modigliani, in ambo i sensi di marcia, giunti all’intersezione con via della Guerrina, proseguire diritto e/o di svoltare in via della Guerrina direzione via Correggio

in via della Guerrina, provenienti da via Correggio, giunti all’intersezione con via Modigliani, svoltare a destra e/o a sinistra

in via don Valentini, giunti all’intersezione con via della Guerrina, svoltare a destra

in via de Chirico, giunti all’intersezione con via della Guerrina, svoltare a sinistra

in viale Stucchi, giunti all’intersezione con via della Guerrina, proseguire diritto e quindi di non percorrere il sottopasso in direzione via Modigliani

Infine, dalle 22 fino al termine del deflusso veicolare, a eccezione dei veicoli dei residenti, dei mezzi di pronto intervento e soccorso e comunque autorizzati, è vietata la circolazione lungo viale Stucchi, in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Sicilia e l’intersezione con vialele Libertà. L’impianto semaforico disciplinante intersezione Pompei / Sicilia viene posto a luci gialle lampeggianti. Pertanto tutti i veicoli circolanti in via Pompei, giunti all’intersezione con viale Sicilia, devono fermarsi e dare la precedenza ai veicoli circolanti su viale Sicilia, in ambo i sensi di marcia.