Uscire di casa solo con la valigia, documenti e biglietto aereo alla mano e raggiungere l’aeroporto di Bergamo in treno senza il fastidio del traffico e dello smog. Pochi minuti a piedi per raggiungere la stazione e poi comodamente seduti in carrozza si arriva a Orio al Serio. Il tutto dalla periferia di Monza. O almeno così potrebbe essere se anche San Rocco avrà la sua fermata ferroviaria.

Un progetto che è stato presentato lunedì sera da Carlo Drago, durante l’assemblea pubblica nel centro civico di via D’Annunzio. Drago, storico residente del quartiere e responsabile per Monza e Brianza del Comitato per l’ambiente e per lo sviluppo sostenibile, ha illustrato il progetto della nuova fermata ferroviaria che, già in passato, era stato avanzato per cercare di risolvere il problema della morsa del traffico nel quartiere e favorire lo spostamento verso Milano con il treno senza dover raggiungere la stazione in centro. Un progetto che il Comitato ha presentato anche al Comune di Monza nelle osservazioni al PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile).

“L’idea è quella di realizzare una fermata simile a quella che verrà costruita a Monza Est, con il passaggio del Besanino - spiega Drago -. Gli spazi per i binari ci sono, così come per la fermata. Il Besanino diventerebbe una sorta di metropolitana di superficie. La seconda linea interessata dalla fermata in stazione è la tratta Milano Monza Bergamo. Linea che a breve si prolungherà fino all’aeroporto internazionale di Orio al Serio. Ecco perché, se questa idea venisse presa seriamente in considerazione, per una persona che vive a San Rocco sarebbe possibile raggiungere Londra con estrema facilità”.

Gli spazi per la realizzazione della fermato ci sono. “Nelle aree verdi adiacenti la sede stradale di Serravalle – prosegue Drago -. Con la fermata su via Borgazzi. Una fermata dove sarà possibile realizzare una bici stazione, utile per gli studenti e i lavoratori di San Rocco che si spostano su Milano e in questo modo non devono utilizzare l’auto”. Nel progetto Drago ipotizza la realizzazione nei pressi della fermata di servizi come bar, bike sharing , car sharing, spazi per la sosta momentanea di mezzi, ma anche una pista ciclopedonale per collegare Casignolo a San Rocco risolvendo l’annoso problema del trasporto scolastico. Per chi necessita comunque di utilizzare l’auto per raggiungere la fermata nel progetto presentato dal Comitato per l’ambiente e per lo sviluppo sostenibile c’è anche l’idea di utilizzare come area di sosta gli ex parcheggi dell’Auchan di via Valtellina. “La fermata si raggiunge poi a piedi in pochi minuti”, precisa Drago.