Monza scende in piazza per la pace

Monza e la Brianza si mobilitano e scendono in piazza per dire no alla guerra. Appuntamento venerdì 21 ottobre alle 18 a Monza in piazza Roma davanti all'Arengario dove Brianza Accogliente e Solidale organizza un presidio.

"Brianza Accogliente e Solidale si mobilita verso la manifestazione nazionale di Roma il 5 novembre - si legge sulla pagina social del gruppo -. Per la pace tacciano le armi, negoziato subito. Contro la repressione dei diritti delle donne".

Interverranno oltre ai rappresentanti della Rete Brianza Accogliente e solidale anche un rappresentante del comune di Monza e uno della comunità iraniana. La rete Brianza Accogliente e solidale è il coordinamento locale delle associazioni, dei cittadini e dei sindacati contro ogni forma di discriminazione.