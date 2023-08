Si torna a giocare all'U-Power Stadium: le strade chiuse per Monza-Milan

Dopo la pausa estiva il Monza torna in campo. L’appuntamento è per martedì 8 agosto alle 21 quando i ragazzi di mister Palladino scenderanno in campo contro il Milan per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Come sempre sono previste modifiche alla viabilità.

Dalle 17 fino al termine della manifestazione sportiva è vietata la circolazione nelle seguenti aree di parcheggio (ad eccezione dei veicoli autorizzati): nell’area prospiciente lo stadio lungo viale Sicilia e viale Stucchi; nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena-Vero Volley; nelle aree di sosta con accesso da via Tognini e circostanti il palazzetto Arena-Vero Volley. È vietata la circolazione lungo via Tognini.

Sosta vietata con rimozione forzata lungo ambo i lati: di via Tognini; di viale Sicilia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modigliani e viale Stucchi (ad eccezione dei veicoli autorizzati); di viale Stucchi, semicarreggiata direzione sud; nell’area prospiciente lo stadio posta lungo viale Sicilia e viale Stucchi (ad eccezione dei veicoli autorizzati); nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena-Vero Volley (ad eccezione dei veicoli autorizzati); nelle aree di sosta con accesso da via Tognini e circostanti il palazzetto Arena -Vero Volley (ad eccezione dei veicoli autorizzati).

Dalle 17 fino al termine del flusso veicolare è vietata la circolazione: lungo viale Stucchi, semicarreggiata direzione sud; lungo viale Sicilia, semicarreggiata direzione ovest (centro città), nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Stucchi e via Modigliani; lungo via della Guerrina, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modigliani e viale Stucchi ad eccezione dei dipendenti di turno di turno nella fascia oraria della gara (dipendenti della Roche Diagnostics Spa; Thermo Fisher Scientific Inc; Iper Montebello Spa ; Unieuro Spa); lungo via Nievo, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Kullmann e viale Stucchi. Infine dalle 22.30 fino al termine del deflusso il semaforo dell’incrocio Pompei-Sicilia rimarrà lampeggiante.