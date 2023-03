Il Milanese Imbruttito per le vie di Monza: ecco perché

Il Milanese Imbruttito in trasferta in Brianza. Per un giorno lascia la 'city' per raggiungere la provincia. E il Milanese Imbruttito ha scelto Monza per una questione molto importante: la sua salute. Per chi nei giorni scorsi ha incrociato Germano Lanzoni, l'attore che interpreta il Milanese Imbruttuto, per le vie del centro di Monza ecco svelato il mistero. Il Milanese Imbruttito era venuto in città per girare lo spot della Lega italiana lotta ai tumori che invita alla prevenzione. Tappa quindi in via San Gottardo 36, nella nuovissima Casa Lilt inaugurata alla fine del 2022. Prima di entrare ha indossato la mascherina e poi un tour nella struttura di 5 piani dove prevenzione, cura, e assistenza sono le parole d'ordine. Un po' di movimento e per raggiungere il primo ambulatorio percorre le scale. Dopo le visite Lanzoni invita i suoi followers a prendersi cura della propria salute. "Ci rivediamo per il prossimo controllo. Se vi amate curatevi, prima non dopo" è il messaggio conclusivo che il simpatico attore ha lanciato.

Prevenzione e cura

Nella Casa Lilt le parole d'ordine sono prevenzione, ma anche cura e assistenza nei confronti delle persone alle quali il tumore, purtroppo, è già stato diagnosticato. Oltre ad attività e servizi di sostegno ai familiari che si prendono cura del malato oncologico. Sono state incrementate le tipologie di visite ed esami, effettuati con attrezzature all’avanguardia.É possibile sottoporsi a diversi tipi di ecografia (addome, cute e sottocute, testicoli e scroto, tiroide-paratiroidi con ecocolordoppler, transrettale, all’apparato urinario, cardiologica), colposcopia diagnostica con esame istologico, il MammoRisk, i test di funzionalità respiratoria, la valutazione del rischio cardiovascolare e un percorso per chi è affetto da sindrome metabolica. Casa Lilt si estende su 700 metri quadrati, 5 piani, 6 sale mediche, 1 palestra di riabilitazione, 2 sale per la fisioterapia, 1 studio di psiconcologia, 6 uffici di assistenza e altre attività di missione. Il tutto per un investimento di 2 milioni di euro.

I servizi

Al paziente oncologico vengono offerte tutte le misure riabilitative e assistenziali, di reinserimento familiare, sociale e lavorativo, grazie anche alla nuova palestra di riabilitazione e alla presenza di fisioterapisti e psico oncologi. Sono offerti i principali servizi di assistenza come l’accompagnamento alle terapie, la fornitura dei presidi, l’assistenza sociale e i sussidi economici. I volontari Lega italiana lotta contro i tumori saranno, inoltre, presenti nel reparto di Oncologia del San Gerardo.