Quel manifesto antifemminista apparso sui muri del centro di Monza

“Se esistesse il patriarcato, esisterebbero famiglie sane in cui la donna sarebbe rispettata e protetta; in cui il padre sarebbe guida ed esempio; in cui verrebbero insegnati i valori fondamentali come il rispetto, l’onestà, la responsabilità”. Così recita la parte finale di uno di quei manifesti color lilla e firmati con il logo del gruppo Evita Perçn apparso in questi primi giorni del 2024 per le vie del centro storico di Monza. Un volantino attaccato con il nastro adesivo sulle colonne della palazzina dell’Upim e che non è passato inosservato ai nostri lettori.

Nel volantino i promotori presentano la loro visione della società. Una società che “impone da una parte i modelli di uomini senza forza e vigore – si legge sul volantino – omuncoli deboli, incerti e dai tratti spesso effemminati. Dall’altra trasforma la donna in un mero oggetto di consumo”.

Nel manifesto si legge che questa “è la società che sforna generazioni di capricciosi e viziati con la carta di credito di mamma e papà nelle mani. Di giovani senza midollo che non conoscono limiti, che tutto possono senza conoscere il rifiuti, senza saper ricevere un no”. Il volantino termina con la scritta “Boicotta il femminism*” e sotto il logo con il volto e la scritta Evita Peron.

Il volantino