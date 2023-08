Monza sul red carpet della Mostra internazionale del cinema di Venezia

Uno dei gioielli monzesi protagonista sul red carpet della Mostra internazionale del cinema di Venezia. Questa volta non si tratta di monumenti, paesaggi o personaggi, ma di un progetto innovativo che sta facendo scuola a livello mondiale. Il Paese ritrovato protagonista attraverso il docufilm “La memoria delle emozioni”, un documentario su quel villaggio “speciale” che sorge a Monza e che è stato realizzato dalla cooperativa La Meridiana. Un villaggio a misura di persona malata di Alzheimer dove, sotto la guida di specialisti, educatori e volontari queste persone continuano a vivere le loro “abitudini” all'interno di un villaggio “protetto” dove ci sono case, una chiesa, negozi, teatri, bar e angoli dove possono “sentirsi a casa” lontano da eventuali pericoli.

Il docufilm “La memoria delle emozioni” è stato prodotto da Libero Produzioni in collaborazione con Rai Documentari e con la cooperativa La Meridiana. Verrà proiettato il 7 settembre, in occasione della 30esima Giornata Mondiale dell’Alzheimer. Una proiezione certamente carica di emozioni non solo per chi il progetto lo conosce e lo vive, ma anche per le tante persone che conoscono (magari attraverso la malattia di parenti o amici) il dramma della demenza senile.

Il docufilm – realizzato da Marco Falorni e Andrea Frassoni - è un viaggio alla scoperta dell’Alzheimer, un racconto carico di umanità che coinvolge una voce autorevole come quella del professore Marco Trabucchi e personalità conosciute come Giulio Scarpati autore del libro Ti ricordi la Casa Rossa? che racconta l’esperienza dell’Alzheimer vissuta da sua madre e dalla sua famiglia. Tra i protagonisti del documentario c’è anche Enrico Ruggeri che proprio al Paese Ritrovato ha ambientato il videoclip del suo ultimo brano Dimentico ispirato ad una persona con Alzheimer. I protagonisti del video sono i residenti ospiti della struttura che hanno messo a disposizione il loro volto e il loro talento.

Uomini e donne che stanno affrontando la malattia (che in alcuni casi arriva poco dopo i 50 anni). Persone sempre con il sorriso sulle labbra, impegnate nelle varie attività sia all’interno della struttura che al di fuori. Così che le telecamere sono riuscite (con delicatezza) a immortalare anche gli attimi di una gita fuori porta, di un pranzo con i familiari, o mentre sono al bar de Il Paese Ritrovato. Storie che saranno raccontate dalla giornalista Francesca Fialdini che mostrerà al grande pubblico di Venezia vita straordinarie di uomini e donne ignari della loro grandezza.