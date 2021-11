A quanto ammonta la multa per chi non indossa la mascherina all'aperto

Un salasso per chi verrà beccato che passeggia per le vie del centro senza indossare la mascherina. Le sanzioni partiranno da un minimo di 400 euro e arriveranno fino a un massimo di 1.000 euro.

Lo prevede l'ordinanza firmata ieri dal sindaco Dario Allevi: da oggi, sabato 27 novembre, fino al 6 gennaio le passeggiate per le vie del centro dovranno avvenire esclusivamente indossando la mascherina. A qualsiasi ora del giorno, della sera e persino della notte. Un intervento per cercare di limitare l'aumento dei contagi che, anche a Monza e circondario stanno salendo.

La paura è che la situazione possa peggiorare soprattutto in queste settimane pre natalizie con lo shopping e le numerose attrazioni che sono state allestite in centro città, dalle giostre alla ruota panoramica, alle illuminazioni sulla facciata dell'Arengario. Situazioni che, inevitabilmente, generano assembramenti.

L’area in cui sarà obbligatorio indossare la mascherina è quella del centro storico delimitata da via Manzoni, via Appiani, via D’Azeglio, via Aliprandi, via Azzone Visconti e largo Mazzini, inclusa via Bergamo e il tratto iniziale di corso Milano (fino all'intersezione con via Cairoli).